102 शतक और 3 तिहरे शतक लगाने वाला भारत का दिग्गज क्रिकेटर, अब 37 की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए उतरेगा

भारत का एक दिग्गज क्रिकेटर अपना डूबता इंटरनेशनल करियर बचाने के लिए 37 की उम्र में भी क्रिकेट खेलने को तैयार है. चेतेश्वर पुजारा अपनी अनुशासित और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसके दम पर वह एक दशक से भी अधिक समय तक भारतीय टेस्ट टीम का अभिन्न अंग बने रहे. चेतेश्वर पुजारा को कभी टीम इंडिया की दीवार कहा जाता था. हालांकि अब वक्त बदल गया है. चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है. चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में खेला था.

डूबता करियर बचाने के लिए भारत के दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा फैसला

चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर में शुरू होने वाले आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन में खेलने की पुष्टि की है. 37 साल के चेतेश्वर पुजारा पिछले सीजन के रणजी ट्रॉफी के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे, जो फरवरी में समाप्त हुआ था. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि चेतेश्वर पुजारा ने टूर्नामेंट में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि चेतेश्वर पुजारा का अनुभव टीम के लिए अमूल्य होगा.

वापसी का मौका नहीं दिया जा रहा

चेतेश्वर पुजारा ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 40 की औसत से 402 रन बनाए थे. चेतेश्वर पुजारा को अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भारत की टेस्ट टीम में वापसी का मौका नहीं दिया जा रहा. चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में खेला था. चेतेश्वर पुजारा उस मैच के बाद से ही भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं. चेतेश्वर पुजारा ने अतीत में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में खूब कमाल किया है.

भारत के 3 महान क्रिकेटर, जिन्हें डेब्यू से संन्यास तक कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप

102 शतक और 3 तिहरे शतक लगाने वाला भारत का दिग्गज क्रिकेटर

चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कुल मिलाकर 102 शतक ठोक चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीन तिहरे शतक भी जड़ चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए अभी तक 103 टेस्ट मैच खेलते हुए 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा का बेस्ट स्कोर 206 रन है. चेतेश्वर पुजारा ने 278 फर्स्ट क्लास मैचों में 51.82 की औसत से 21301 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास मैचों में 66 शतक और 81 अर्धशतक लगाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने 130 List-A मैचों में 16 शतकों की मदद से 5759 रन बनाए हैं. इसके अलावा 71 टी20 मैचों में चेतेश्वर पुजारा ने 1556 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है.

3 तिहरे शतक ठोके

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने सबसे पहले नवंबर 2008 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 302 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद जनवरी 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 352 रन ठोक दिए. अक्टूबर 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच में नाबाद 306 रन जड़ दिए.