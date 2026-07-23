दुनिया का पहला असली मिक्स्ड-जेंडर क्रिकेट इकोसिस्टम, क्रिकेट का चौथा फॉर्मेट 'टेस्ट-20' इस वजह से बेहद खास

क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव होने जा रहा है. 'टेस्ट ट्वेंटी' ने अपना 'पैरिटी रूल' (बराबरी का नियम) ऑफिशियल तौर पर पेश किया है. इसके साथ ही, यह असल में बराबरी के साथ कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने वाला दुनिया का पहला बड़ा मिक्स्ड-जेंडर (महिला-पुरुष दोनों को शामिल करने वाला) क्रिकेट इकोसिस्टम बन गया है. इस समय दुनिया भर के खेलों में ज्यादा से ज्यादा सबकी भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है.
'टेस्ट ट्वेंटी' ने आगे बढ़कर क्रिकेट के स्ट्रक्चर को ही नए सिरे से तैयार करने का अहम कदम उठाया है. इस नए इकोसिस्टम में मेंस और विमेंस खिलाड़ी एक ही फ्रैचाइजी सेटअप, पॉइंट्स टेबल, ओनरशिप स्ट्रक्चर और चैंपियनशिप के रास्ते के तहत एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे. इस पहल को स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर गौरव बहिरवानी ने अपनी मूल कंपनी 'पैरिटी स्पोर्ट्स' के तहत तैयार किया है. इसमें क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, मैथ्यू हेडन और क्लाइव लॉयड वाला एक एडवाइजरी बोर्ड भी शामिल हैं.
ट्रेडिशनल क्रिकेट स्ट्रक्चर के उलट, जहां मेंस और विमेंस के मुकाबले अलग-अलग होते हैं. 'टेस्ट ट्वेंटी' का मॉडल हर फ्रैंचाइजी में दो समान रूप से अहम टीमों एक मेंस की और एक विमेंस की टीम पर आधारित है, जो एक ही नतीजे के लिए मिलकर योगदान देती हैं. यह बड़ी कामयाबी 'टेस्ट ट्वेंटी' के अनोखे 80-ओवर वाले फॉर्मेट की वजह से मुमकिन हुई, जो एक ही दिन में 20-20 ओवर की चार अलग-अलग पारियों में खेला जाता है. यह स्ट्रक्चर एक रणनीतिक संतुलन बनाता है, जिससे दोनों जेंडर के खिलाड़ी, मुकाबले के स्टैंडर्ड या खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता किए बिना, बड़ा योगदान दे पाते हैं.
इस इकोसिस्टम की लीडरशिप का मानना है कि यह फॉर्मेट क्रिकेट की एक पुरानी चुनौती को हल करता है कि कैसे सिर्फ दिखावे या तमाशे के तौर पर नहीं, बल्कि असल में लड़के और लड़कियां मिलकर खेलें. मिक्स्ड स्पोर्ट्स माहौल के असर के बारे में पहले बात करते हुए, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने बताया था कि कैसे ऐसे सिस्टम युवा खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान और बराबरी की भावना को बढ़ावा देते हैं.
अभिनव बिंद्रा ने कहा था, 'हमने स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन क्लास में शुरू में देखा कि लड़कियां आम तौर पर बाहर नहीं निकलती थीं, या बहुत कम निकलती थीं. हमने उन्हें मिक्स्ड टीम एक्टिविटीज में शामिल किया, जिससे लड़कियां और लड़के साथ खेल पाएं. लड़कों को भी एहसास हुआ कि लड़कियां असल में अपने काम में बहुत अच्छी थीं. अचानक उनके व्यवहार में बदलाव आया. लड़कियों के लिए सम्मान बढ़ा, क्योंकि खेल में हर कोई बराबर होता है.'
'टेस्ट ट्वेंटी' न सिर्फ टूर्नामेंट का एक नया फॉर्मेट ला रहा है, बल्कि 13 से 19 साल के लड़के और लड़कियों के लिए पूरे साल चलने वाला ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इकोसिस्टम भी बना रहा है. अपनी सालाना चैंपियनशिप के साथ-साथ, इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य दुनिया भर में स्काउटिंग और टैलेंट पहचानने का नेटवर्क बनाना है, जिसमें ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने वाले देशों के साथ-साथ नए उभरते क्षेत्र भी शामिल होंगे.
इसका मुख्य इवेंट, 'जूनियर टेस्ट ट्वेंटी चैंपियनशिप', सितंबर 2026 में शुरू होने वाला है और इसमें दुनिया के कुछ सबसे होनहार युवा क्रिकेटर एक ही स्ट्रक्चर के तहत मुकाबला करेंगे. राजस्थान रॉयल्स के पूर्व CEO माइक फोर्डहैम और फाइनेंस एक्सपर्ट रोहित मारू भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाली लीडरशिप टीम का हिस्सा हैं. टेस्ट ट्वेंटी की लीडरशिप का मानना है कि 'पैरिटी रूल' (बराबरी का नियम) भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्रिकेट के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है, जिसमें युवा लड़के और लड़कियां एक ही फ्रैंचाइजी कल्चर में साथ-साथ बड़े होंगे, एक साथ सीखेंगे, एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे और क्रिकेट को बेहतर बनाने के एक साझा लक्ष्य में बराबर का योगदान देंगे.