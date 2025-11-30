Advertisement
Nov 30, 2025
थाला फॉर ए रीजन... इंटरनेशनल क्रिकेट का 7000वां शतक, कोहली ने 7 छक्के लगाए, गजब का धोनी कनेक्शन

India vs South Africa Virat Kohli Century: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने पुराने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में धमाल मचा दिया. उन्होंने रविवार (30 नवंबर) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोरदार शतक लगाया. विराट ने 120 गेदों पर 135 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्होंने अपने करियर का 52वां वनडे लगाया. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली का 83वां शतक भी है. उन्होंने रांची में तीसरी बार सेंचुरी लगाई और इस जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के साथ अपने लव अफेयर को जारी रखा. 

धोनी से मिलने के बाद शतक

कोहली ने 5 मैचों में इस मैदान पर 3 शतक लगाए हैं. वह यहां अब तक 519 रन बना चुके हैं. कोहली मैच से पहले धोनी से मिलने उनके घर गए थे. वहां उन्होंने कुछ समय बिताया और फिर धोनी ने विराट को उनके होटल तक खुद ही कार चलाकर पहुंचाया. सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो गया. इसके बाद कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर कमाल कर दिया. उन्होने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और फैंस का दिल जीत लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कई रिकॉर्ड को फैंस ने धोनी से जोड़ दिया.

'थाला फॉर ए रिजन'

दरअसल, धोनी के फैंस किसी आंकड़े को 7 नंबर से जोड़ देते हैं. उन्हें विराट के शतक के बाद भी कई मौके मिल गए. कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट का 7000वां शतक लगाया. इसमें 7 नंबर आने से फैंस ने धोनी से इसे जोड़ दिया. वह इसे 'थाला फॉर ए रिजन' कहते हैं. इतना ही नहीं, कोहली ने पारी में 7 छक्के लगाए. यह धोनी का फेवरेट नंबर है और उनकी जर्सी के पीछे भी यही लिखा रहता है. यहां तक कि कोहली ने 52 शतक लगाया तो फैंस ने 5 और 2 को जोड़कर इसे भी 7 कर दिया. इस तरह तीन आंकड़ों को चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कप्तान के फैंस ने 'थाला फॉर ए रिजन' बता दिया.

इंटरनेशनल क्रिकेट में हर 1000वां शतक:

पहला - चार्ल्स बैनरमैन (ऑस्ट्रेलिया, 1877)
1000वां - इयान चैपल (ऑस्ट्रेलिया, 1968)
2000वां - डीन जोन्स (ऑस्ट्रेलिया, 1990)
3000वां - स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया, 2001)
4000वां - कुमार संगकारा (श्रीलंका, 2007)
5000वां - रॉस टेलर (न्यूजीलैंड, 2014)
6000वां - एस विक्रमशेखर (चेक रिपब्लिक, 2019)
7000वां - विराट कोहली (भारत, 2025)

ये भी पढ़ें: विराट कोहली की आंधी में उड़ा रिकी पोंटिंग का प्रचंड रिकॉर्ड, 7 छक्के से रांची में मचाई तबाही, बन गए 'नंबर-1'

कोहली ने रोहित-राहुल के साथ मचाई तबाही

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की. ओपनर अच्छी लय में लग रहे थे, लेकिन वह अपनी शुरुआत को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए और 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए. उनके आउट होने के बाद रोहित और कोहली ने पारी को संभाला और 136 रनों की पार्टनरशिप की. उन्होंने साउथ अफ्रीकी बॉलर्स पर दबाव बनाया. रोहित ने भी तेजी से रन बनाते हुए 57 रन बनाए. उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर फेल रहे. 4 विकेट गिरने के बाद कोहली ने राहुल के साथ मिलकर 76 रनों की साझेदारी की. राहुल ने 60 रनों का योगदान दिया. भारत ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 349 रन बनाए.

