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Thala For A Reason: ट्रैफिक जाम के बाद श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Shreyas Iyer Equals MS Dhoni Record: साउथम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी-20 में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की. ट्रैफिक जाम की बाधा के बावजूद भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी. प्लेइंग-11 में वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को रखा गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:45 PM IST
Thala For A Reason: ट्रैफिक जाम के बाद श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
Image Credit: श्रेयस अय्यर ने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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