Thala For A Reason: ट्रैफिक जाम के बाद श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Shreyas Iyer Equals MS Dhoni Record: भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टॉस जीत लिया है. साउथम्पटन में शनिवार (11 जुलाई) को टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ट्रैफिक जाम के कारण टॉस में देरी हुई और सिक्का अय्यर के पक्ष में गिरा. उन्होंने बड़ा फैसला करते हुए 15 साल युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया. उनके स्थान पर अनुभवी संजू सैमसन की वापसी हुई.
अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी-20 में टॉस जीतकर एक बड़ा व्यक्तिगत मुकाम हासिल किया है. वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार 7 टॉस जीतने वाले संयुक्त रूप से पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (2010-12) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इस सूची में उन्होंने विराट कोहली (6 जीत) और रोहित शर्मा (5 जीत) को पीछे छोड़ दिया है.
Toss #TeamIndia have won the toss and elected to bowl first in Southampton.
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— BCCI (@BCCI) July 11, 2026
साउथम्प्टन के रो बाउल स्टेडियम में 2021 के बाद से खेले गए सभी पांच टी-20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. इन जीत का अंतर भी 28 से 90 रनों के बीच रहा है. हालांकि, इस रिकॉर्ड के बावजूद श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अय्यर ने इसका कारण पिच की स्थिति और पिछले मैचों में अपनी गेंदबाजी के अनुभव को बताया. उनका मानना है कि हवा और मौसम को देखते हुए विकेट में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा.
भारतीय टीम की बस साउथम्प्टन में भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, जिसके कारण टॉस में देरी हुई. इस देरी पर बात करते हुए अय्यर ने कहा कि इससे टीम पर कोई खास असर नहीं पड़ा है क्योंकि वे इस सीरीज में पहले ही काफी कुछ देख चुके हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वे नतीजे की चिंता किए बिना 100% प्रयास करें और मैदान पर जल्दबाजी करने के बजाय रिलैक्स रहें. टॉस अंततः भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे हुआ और मैच शाम 7:30 बजे शुरू हुआ.
इस आखिरी मुकाबले के लिए भारत ने अपनी टीम में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. खराब फॉर्म से जूझ रहे वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है. वहीं, वाशिंगटन सुंदर की जगह सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया है. अय्यर ने स्पष्ट किया कि टीम भविष्य की तैयारी के मद्देनजर सर्वश्रेष्ठ संयोजनों को आजमाना चाहती है. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अपनी साख बचाने और वाइटवॉश से बचने की कोशिश करेगी.
टीमें इस प्रकार हैं
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.