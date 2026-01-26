Advertisement
Video: थाला ने थामा बल्ला... माही मैजिक के लिए हो जाइए तैयार, IPL में हेलिकॉप्टर से आने वाला है तूफान

MS Dhoni Chennai Super Kings: भारत के महान कप्तान और चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से बल्ला थाम लिया है. वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन में मैदान पर दिखने वाले हैं. धोनी को सीएसके ने एक बार फिर से रिटेन किया है.

Jan 26, 2026
MS Dhoni Chennai Super Kings : भारत के महान कप्तान और चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से बल्ला थाम लिया है. वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन में मैदान पर दिखने वाले हैं. धोनी को सीएसके ने एक बार फिर से रिटेन किया है. फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से करीब 2 महीने पहले बल्ला थामकर सबको फिर से रोमांचित कर दिया है.

सीएसके ने शेयर किया वीडियो

धोनी आईपीएल 2026 से पहले नेट्स पर लौट आए हैं. उन्हें फिर से बल्लेबाजी करते देख फैंस का मूड तुरंत अच्छा हो गया है. वह इस प्रतिष्ठित लीग में थाला को शायद आखिरी बार एक्शन में देख पाएंगे. सीएसके के हैंडल द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में धोनी बहुत ही आराम से नेट्स पर प्रैक्टिस करते दिखे. उन्होंने कैज़ुअल टी-शर्ट और पीली पैंट पहनी हुई थी. बिना हेलमेट के वह लाल गेंद का सामना कर रहे थे.

धोनी ने यूं की प्रैक्टिस

धोनी ने स्पिन के खिलाफ प्रैक्टिस की. उन्होंने ज्यादातर गेंद को डिफेंड किया और अपने बैकफुट पंच पर काम किया. ये शॉट्स कभी उनके प्राइम दिनों में उनका ट्रेडमार्क थे. इसने फैंस को तुरंत उस शांति और कंट्रोल की याद दिला दी जिसने उनकी बल्लेबाजी को परिभाषित किया था.

 

 

धोनी का इंतजार

एमएस धोनी सिर्फ भारत के लिए एक क्रिकेटर नहीं हैं. वह पूरे भारतीय क्रिकेट समुदाय के लिए एक भावना हैं. खेल के सबसे सफल कप्तानों में से एक धोनी के नाम तीनों आईीसी ट्रॉफियां हैं. उन्होंने 16,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन भी बनाए हैं और ग्लोबल स्टेज पर भारत को कुछ सबसे यादगार पलों में लीड किया है. जब IPL की बात आती है तो कप्तान के तौर पर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पांच आईपीएल खिताब जीते हैं.  बल्ले से माही के नाम 5,439 आईपीए रन और 24 अर्धशतक हैं.

