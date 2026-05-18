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Hindi Newsक्रिकेटमैच में नहीं, पर ड्रेसिंग रूम में थाला की वापसी, सनराइजर्स के खिलाफ क्यों नहीं खेले धोनी? कप्तान ने किया खुलासा

मैच में नहीं, पर ड्रेसिंग रूम में 'थाला' की वापसी, सनराइजर्स के खिलाफ क्यों नहीं खेले धोनी? कप्तान ने किया खुलासा

CSK vs SRH IPL 2026 Match Today: आईपीएल 2026 के आखिरी होम मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एमएस धोनी के न खेलने से चेपॉक के फैंस का दिल टूट गया. उनके नहीं खेलने पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बयान में बड़ा खुलासा किया.

 

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 18, 2026, 08:04 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit : Social Media
चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit : Social Media

CSK vs SRH IPL 2026 Match Today: आईपीएल 2026 में एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था. भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से मैदान पर नजर नहीं आए. सोमवार (18 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी घरेलू मैच में उनके खेलने की उम्मीद थी, लेकिन फैंस का दिल फिर से टूट गया. धोनी पहली बार इस सीजन में टीम के साथ ड्रेसिंग रूम तो पहुंचे, लेकिन प्लेइंग-11 में शामिल नहीं हुए. वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं.

धोनी ने इस सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. सीजन शुरू होने से ठीक पहले उन्हें पैर की मांसपेशियों में चोट लग गई थी. इस चोट ने मैच के दिन उनकी भागीदारी को काफी सीमित कर दिया है. हालांकि वह पूरे अभियान के दौरान टीम सेटअप के साथ करीब से जुड़े रहे हैं. अब धोनी टीम के आखिरी मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में खेल सकते हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कहा?

टॉस के समय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने फैंस को अपडेट देते हुए कहा, "अच्छी खबर यह है कि वह अभी भी यहीं हैं. लेकिन वह इस मैच को खेलने के लिए पर्याप्त फिट नहीं हैं. उम्मीद है कि हम यह मैच जीतेंगे और शायद आखिरी मैच में वह वापसी करें.''

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प्रैक्टिस सेशन से जगी थी फैंस की उम्मीदें?

यह खबर धोनी के SRH मुकाबले से पहले ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने के बाद आई है. उस सेशन ने एक बार फिर फैंस के बीच उम्मीदें जगा दी थीं कि वे उन्हें चेपॉक में खेलते देख सकेंगे. धोनी सीएसके टीम के साथ नेट सेशन और फिटनेस वर्क में सक्रिय रहे हैं. SRH के खिलाफ यह मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. सीएसके ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया. गुरजपनीत सिंह की जगह अकील हुसैन को शामिल किया. वहीं, SRH ने अपनी पिछली टीम में कोई बदलाव नहीं किया.

ये भी पढ़ें: DC Playoff Chances: DC की सांसें अभी बाकी! राजस्थान पर जीत के बाद भी दिल्ली की राह मुश्किल, जानें क्या है समीकरण?

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन.

इम्पैक्ट सब: मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिच क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे.

इम्पैक्ट सब: ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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