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Hindi Newsक्रिकेटजब एक्टर विजय से मिले MS Dhoni... तमिलनाडु चुनाव में Thalapathy Vijay की लहर के बीच VIRAL हुई ये तस्वीर

जब एक्टर विजय से मिले MS Dhoni... तमिलनाडु चुनाव में Thalapathy Vijay की लहर के बीच VIRAL हुई ये तस्वीर

Thalapathy Vijay: तमिल फिल्मों में धमाल मचाने के बाद अब सुपरस्टार थलपति विजय सियासी मैदान पर झंडे गाड़ने वाले हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और तमिलनाडु में चारों-तरह एक्टर विजय की आंधी चल रही है. पहली बार चुनावी मैदान में उतरते ही एक्टर विजय ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. भले ही उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन राजनीति के सफर की शुरुआत उन्होंने ब्लॉकबस्टर तरीके से की है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 04, 2026, 12:12 PM IST
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Thalapathy Vijay with MS Dhoni (PHOTO- Intagram)
Thalapathy Vijay with MS Dhoni (PHOTO- Intagram)

Thalapathy Vijay: तमिल फिल्मों में धमाल मचाने के बाद अब सुपरस्टार थलपति विजय सियासी मैदान पर झंडे गाड़ने वाले हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और तमिलनाडु में चारों-तरह एक्टर विजय की आंधी चल रही है. चुनाव आयोग ने सोमवार (4 मई) को सुबह 11 बजे जो डाटा जारी किया, उसके अनुसार, थलपति विजय की पार्टी TVK 234 में से 108 सीटों पर आगे चल रही है. पहली बार चुनावी मैदान में उतरते ही एक्टर विजय ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. भले ही उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन राजनीति के सफर की शुरुआत उन्होंने ब्लॉकबस्टर तरीके से की है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच थलपति विजय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सबसे ज्यादा चर्चा का विषय उनकी और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी की पुरानी तस्वीर है.

जब एक्टर विजय से मिले थे एमएस धोनी

एक्टर थलपति विजय की तरह महेंद्र सिंह धोनी भी चेन्नई में काफी लोकप्रिय हैं. भले ही माही का जन्म रांची में हुआ, लेकिन चेन्नई के फैंस उन्हें भगवान की तरह मानते हैं. साउथ के एक्टर्स भी माही के फैंस हैं. इस लिस्ट में सुपरस्टार विजय का भी नाम शामिल है. दिलचस्प बात ये है कि धोनी भी एक्टर विजय के बड़े प्रशंसक हैं. 2021 में दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर एक बार फिर आग की तरह फैल रही है.

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धोनी और एक्टर विजय की तस्वीर वायरल

क्रिकेट और सिनेमा जगत के दो बड़े स्टार का ये मिलन 12 अगस्त, 2021 को हुआ था. धोनी चेन्नई के गोकुलम स्टूडियो में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनकी मुलाकात थलपति से उनकी वैन में हुई. थलपति भी उसी स्टूडियो में अपनी आगामी फिल्म 'बीस्ट' की शूटिंग कर रहे थे. भारत के दो सबसे लोकप्रिय और चहेते सितारों ने विजय की वैन में थोड़ी देर बातचीत की, जिसके बाद विजय धोनी के साथ उनकी वैन की ओर चल दिए.

2024 में एक्टर विजय ने बनाई थी पार्टी

एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) तमिलनाडु राजनीतिक पार्टी है. उन्होंने इस पार्टी की स्थापना 2 फरवरी 2024 को की थी. अभिनेता विजय इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं. इसका मुख्यालय पनयूर, चेन्नई में है. पार्टी का चुनाव चिन्ह 'सीटी' है. टीवीके राज्य की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसमें पेरम्बूर और त्रिची पूर्व को विजय के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक प्रवेश के लिए एक परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है. बता दें कि विजय खुद 2026 में चेन्नई के पेरम्बूर और मध्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों को उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रमुख चुनावी मैदान के रूप में पेश किया है.

यह भी पढ़ें: एक पारी में 10 विकेट का 'महारिकॉर्ड' बनाने वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचा रहा तबाही, अफगानिस्तान वनडे सीरीज में मौका देंगे सेलेक्टर्स!

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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