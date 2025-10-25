'थैंक्यू ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं आएंगे या नहीं..' रोहित ने शतक के बाद क्यों कही ये बात? कोहली को भी याद आई उम्र

IND vs AUS: सिडनी में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस की थकी आंखों को सुकून दिया तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जीत भी फीकी पड़ गई. सिडनी वनडे भारत ने 9 विकेट से अपने नाम किया. रोहित-कोहली के बल्ले का हल्ला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. लेकिन सीरीज खत्म होते ही दोनों का एक इमोशनल मैसेज चर्चा में है.
IND vs AUS: सिडनी में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस की थकी आंखों को सुकून दिया तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जीत भी फीकी पड़ गई. सिडनी वनडे भारत ने 9 विकेट से अपने नाम किया. रोहित-कोहली के बल्ले का हल्ला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. लेकिन सीरीज खत्म होते ही दोनों का एक इमोशनल मैसेज चर्चा में है. एक तरफ रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया तो दूसरी तरफ विराट कोहली को अपनी उम्र याद आ गई. वनडे रिटायरमेंट के चर्चों के बीच रोहित-कोहली का ये बयान चर्चा में आ चुका है.
रोहित 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
रोहित शर्मा ने सिडनी में एक और यादगार पारी जोड़ी. पहले ही हिटमैन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर यादगार पारियां खेल चुके हैं, लेकिन यह सबसे खास होगी. रोहित ने 121 रन की नाबाद पारी खेली और प्लेयर ऑफ द सीरीज साबित हुए. रोहित शर्मा ने पिछले मैच में भी 73 रन ठोके थे. विराट ने रोहित का साथ देते हुए नाबाद 74 रन बनाए. रोहित ने मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया का अभिवादन किया.
क्या बोले रोहित शर्मा?
रोहित ने मैच के बाद कहा, 'मुझे हमेशा यहाँ आना पसंद आया है और इस वेन्यू पर क्रिकेट खेलने में मजा आया है. 2008 की अच्छी यादें ताजा हो गईं. यह मज़ेदार था, पता नहीं हम एक क्रिकेटर के तौर पर यहां वापस आएँगे या नहीं, लेकिन मैंने हर पल का आनंद लिया है. हमने इतने सालों में सभी तारीफों के बावजूद क्रिकेट खेलने का आनंद लिया है. पिछले 15 सालों में जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे हमेशा यहाँ खेलना पसंद आया है मुझे लगता है कि विराट के लिए भी ऐसा ही होगा. थैंक यू ऑस्ट्रेलिया.'
विराट को याद आई उम्र
कोहली ने कहा, 'हो सकता है कि आपने लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो लेकिन यह गेम आपको तरीके सिखाता है. अगले कुछ दिनों में लगभग 37 (साल का) हो जाऊँगा, लेकिन चेज करना हमेशा मुझमें से बेस्ट निकालता है, रोहित के साथ एक बड़ी मैच जिताने वाली पार्टनरशिप करके अच्छा लगा. मुझे लगता है कि शुरू से ही, हमने स्थिति को अच्छी तरह से समझा है, यही हमने हमेशा अच्छा किया है. हम शायद अब सबसे अनुभवी जोड़ी हैं, लेकिन पहले जब हम युवा थे हम जानते थे कि हम बड़ी पार्टनरशिप करके उनसे गेम छीन सकते हैं. मुझे लगता है कि यह सब 2013 में शुरू हुआ था अगर हम एक बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, लगभग 20 ओवर खेलते हैं तो हम जानते हैं कि हम टीम को जिताने में बहुत मदद करेंगे और विरोधी भी यह समझते हैं. हमें इस देश में आकर बहुत अच्छा लगा, हमने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद.'