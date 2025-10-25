Advertisement
trendingNow12975102
Hindi Newsक्रिकेट

'थैंक्यू ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं आएंगे या नहीं..' रोहित ने शतक के बाद क्यों कही ये बात? कोहली को भी याद आई उम्र

IND vs AUS: सिडनी में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस की थकी आंखों को सुकून दिया तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जीत भी फीकी पड़ गई. सिडनी वनडे भारत ने 9 विकेट से अपने नाम किया. रोहित-कोहली के बल्ले का हल्ला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. लेकिन सीरीज खत्म होते ही दोनों का एक इमोशनल मैसेज चर्चा में है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli

IND vs AUS: सिडनी में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस की थकी आंखों को सुकून दिया तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जीत भी फीकी पड़ गई. सिडनी वनडे भारत ने 9 विकेट से अपने नाम किया. रोहित-कोहली के बल्ले का हल्ला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. लेकिन सीरीज खत्म होते ही दोनों का एक इमोशनल मैसेज चर्चा में है. एक तरफ रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया तो दूसरी तरफ विराट कोहली को अपनी उम्र याद आ गई. वनडे रिटायरमेंट के चर्चों के बीच रोहित-कोहली का ये बयान चर्चा में आ चुका है. 

रोहित 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'

रोहित शर्मा ने सिडनी में एक और यादगार पारी जोड़ी. पहले ही हिटमैन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर यादगार पारियां खेल चुके हैं, लेकिन यह सबसे खास होगी. रोहित ने 121 रन की नाबाद पारी खेली और प्लेयर ऑफ द सीरीज साबित हुए. रोहित शर्मा ने पिछले मैच में भी 73 रन ठोके थे. विराट ने रोहित का साथ देते हुए नाबाद 74 रन बनाए. रोहित ने मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया का अभिवादन किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले रोहित शर्मा? 

रोहित ने मैच के बाद कहा, 'मुझे हमेशा यहाँ आना पसंद आया है और इस वेन्यू  पर क्रिकेट खेलने में मजा आया है. 2008 की अच्छी यादें ताजा हो गईं. यह मज़ेदार था, पता नहीं हम एक क्रिकेटर के तौर पर यहां वापस आएँगे या नहीं, लेकिन मैंने हर पल का आनंद लिया है. हमने इतने सालों में सभी तारीफों के बावजूद क्रिकेट खेलने का आनंद लिया है. पिछले 15 सालों में जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे हमेशा यहाँ खेलना पसंद आया है मुझे लगता है कि विराट के लिए भी ऐसा ही होगा. थैंक यू ऑस्ट्रेलिया.'

ये भी पढे़ं.. Opinion: कोई Ro-Ko ना दीवानों को.. दिल थाम लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों!

विराट को याद आई उम्र

कोहली ने कहा, 'हो सकता है कि आपने लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो लेकिन यह गेम आपको तरीके सिखाता है. अगले कुछ दिनों में लगभग 37 (साल का) हो जाऊँगा, लेकिन चेज करना हमेशा मुझमें से बेस्ट निकालता है, रोहित के साथ एक बड़ी मैच जिताने वाली पार्टनरशिप करके अच्छा लगा. मुझे लगता है कि शुरू से ही, हमने स्थिति को अच्छी तरह से समझा है, यही हमने हमेशा अच्छा किया है. हम शायद अब सबसे अनुभवी जोड़ी हैं, लेकिन पहले जब हम युवा थे हम जानते थे कि हम बड़ी पार्टनरशिप करके उनसे गेम छीन सकते हैं. मुझे लगता है कि यह सब 2013 में शुरू हुआ था अगर हम एक बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, लगभग 20 ओवर खेलते हैं तो हम जानते हैं कि हम टीम को जिताने में बहुत मदद करेंगे और विरोधी भी यह समझते हैं. हमें इस देश में आकर बहुत अच्छा लगा, हमने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?