"सभी चीजों के लिए धन्यवाद..." दिग्गज के बयान से धोनी का संन्यास कंफर्म! बताया रिटायरमेंट के बाद क्या होगा माही का रोल?

MS Dhoni: आईपीएल 2026 सीएसके की टीम के लिए बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है. सीएसके की टीम को सोमवार की शाम हैदराबाद के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. मुकाबले में जीत-हार से ज्यादा चर्चे एमएस धोनी के संन्यास के थे. माही नजर आए, लेकिन खेलने नहीं उतरे. अब एक दिग्गज के बयान से उनका संन्यास कंफर्म नजर आ रहा है. मैच के बाद दिग्गज क्रिकेटर ने धोनी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं.

धोनी के लिए दीवानगी सबसे अलग

आईपीएल 2026 में पूरे सीजन धोनी इंजरी के चलते बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. चेपॉक में मुकाबला हुआ तो सभी कयास लगा रहे थे कि धोनी अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगे. लेकिन धोनी टीम के साथ थे, लेकिन प्लेइंग-XI से बाहर थे. दिग्गज मार्क बाउचर ने धोनी के इसी क्रेज पर बात की है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी खिलाड़ी के लिए फैंस को इस कदर दीवाना होते नहीं देखा है.

चेपॉक का वो अद्भुत नजारा

बाउचर ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वह कुछ बार चेपॉक स्टेडियम गए हैं. वहां का माहौल पूरी तरह से धोनी के रंग में रंगा रहता है. जब भी साउथ अफ्रीका में लोग उनसे आईपीएल का अनुभव लेने की बात करते हैं, तो वह उन्हें हमेशा चेपॉक जाने की सलाह देते हैं. उनका मानना है कि भारत में धोनी का कद कितना बड़ा है, यह सिर्फ चेपॉक जाकर ही समझा जा सकता है.

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क्या बोले बाउचर?

बाउचर ने जियोस्टार पर कहा, "मैं कुछ बार चेपॉक गया हूं और मैंने कभी किसी फैन को किसी और के लिए इतना दीवाना होते नहीं देखा, जितना वे धोनी के लिए होते हैं. यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं साउथ अफ्रीका में भी बात करता हूं. जब भी लोग कहते हैं कि वे IPL का अनुभव लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि धोनी को देखने के लिए चेपॉक जाना ही होगा, क्योंकि तभी आप सच में समझ पाते हैं कि इस देश में उनका कद कितना बड़ा है. वह इस खेल के एक सच्चे दिग्गज रहे हैं न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में."

बाउचर ने दिया धन्यवाद

बाउचर ने आगे कहा, "उन्होंने क्रिकेट के लिए जो कुछ किया है, वह जबरदस्त है. जब भी वह आखिरकार संन्यास लेने का फैसला करेंगे तो यह इस खेल के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी. उम्मीद है कि वह किसी न किसी रूप में क्रिकेट से जुड़े रहेंगे चाहे CSK के क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर या किसी और भूमिका में. उनके पास क्रिकेट की ज़बरदस्त समझ है और उनका व्यक्तित्व भी बहुत शानदार है. उन्हें हमेशा इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में याद किया जाएगा और बाकी क्रिकेट जगत की ओर से इस खेल के लिए आपने जो कुछ भी किया है. उसके लिए आपका धन्यवाद. आप सच में एक सुपरस्टार रहे हैं."