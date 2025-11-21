15 महीने बाद इंग्लैंड की टीम में लौटा सबसे खूंखार गेंदबाज, मिसाइल की तरह घातक गेंद फेंककर तोड़ देता है बल्लेबाज का पैर

Advertisement
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी सौंपी है. इंग्लैंड टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में 15 महीने बाद एक खूंखार तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है. इस तेज गेंदबाज के जुड़ने से इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 21, 2025, 08:39 AM IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी सौंपी है. इंग्लैंड टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में 15 महीने बाद एक खूंखार तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है. इस तेज गेंदबाज के जुड़ने से इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है.

इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज मार्क वुड की 15 महीने बाद इंग्लैंड टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. मार्क वुड ने इससे पहले इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 21 अगस्त 2024 को श्रीलंका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेला था. मार्क वुड इसके बाद से लगातार चोट के कारण इंग्लैंड की टेस्ट टीम से बाहर रहे हैं. यह गेंदबाज अपनी टीम के लिए अकेला ही सेना के सामान है. जब ये बॉलर क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजी के लिए उतरता है तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों के पांव तक कांप जाते हैं.

मिसाइल की तरह गेंद फेंककर तोड़ देता है बल्लेबाज का पैर

मार्क वुड लगातार 150 KMPH की रफ्तार से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. मार्क वुड मिसाइल की तरह घातक यॉर्कर गेंदें फेंककर बल्लेबाजों के पैर तोड़ने का टैलेंट रखते हैं. मार्क वुड दुनिया के इतने खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, जो अपने ओवर के दौरान लगातार छह की छह गेंदें यॉर्कर फेंकने का दम रखते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 253 विकेट हासिल कर चुका है. जब पिच पर ये गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए उतरता है तो वह शेर की तरह बल्लेबाजों का शिकार करता है. ये गेंदबाज मानों तबाही का दूसरा नाम है.

मार्क वुड के रिकॉर्ड्स

35 साल के मार्क वुड इंग्लैंड के लिए अभी तक 37 टेस्ट मैचों की 69 पारियों में 119 विकेट हासिल कर चुके हैं. मार्क वुड ने इस दौरान 5 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में मार्क वुड का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 100 रन देकर 9 विकेट है. 70 वनडे मैचों में मार्क वुड ने 80 विकेट हासिल किए हैं. वनडे क्रिकेट में मार्क वुड का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 33 रन देकर 4 विकेट है. इंग्लैंड के लिए मार्क वुड ने 38 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 54 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मार्क वुड का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 9 रन देकर 3 विकेट है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

