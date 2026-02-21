Advertisement
trendingNow13117218
Hindi Newsक्रिकेटबैन के दावे के बाद भी भीख मांग रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर? 63 खिलाड़ियों ने दिया नाम, पर ये 4 टीमें नीलामी में कर देंगी सरेआम बेइज्जत!

बैन के दावे के बाद भी 'भीख' मांग रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर? 63 खिलाड़ियों ने दिया नाम, पर ये 4 टीमें नीलामी में कर देंगी सरेआम बेइज्जत!

The hundred 2026 auction: इंग्लैंड में 100 बॉल की क्रिकेट लीग का अगला सीजन 2026 में होने जा रहा है, इस बार नीलमी के जरिए सभी 8 टीमें अपना कोर तैयार करेंगी. ऑक्शन के लिए पाकिस्तान के कुल 63 खिलाड़ियों ने नाम दिए हैं, लेकिन लीग की 8 में से 4 टीमें इन पर बोली लगाने से पीछे हट सकती हैं, जानिए क्यों...

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- ESPN
फोटो क्रेडिट- ESPN

 The hundred 2026 auction: इंग्लैंड की क्रिकेट लीग द हंड्रेड के अगले सीजन की तैयारी तेज है. 100 बॉल वाली इस क्रिकेट लीग में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, मतलब आईपीएल की तरह नीलामी होगी. इसके लिए 900 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है. कुल 8 फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों पर बोली लगाने वाली हैं. नीलामी के लिए जिन 900 खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया है, उनमें पाकिस्तान के 63 खिलाड़ी शामिल हैं, जिन पर शायद लीग की 8 में से 4 टीमें बोली नहीं लगाएंगी. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है.

क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द हंड्रेड में चार टीमों के मालिक भारतीय हैं और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदने का फैसला किया है. ये टीमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स हैं, जिनके मालिक भारतीय हैं.

कब होगी नीलामी?

द हंड्रेड के अगले सीजन जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए 2 दिन में नीलामी पूरी होगी. 11 मार्च को महिला जबकि 12 मार्च को पुरुष खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. ऑक्शन लंदन में आयोजित होने जा रहा है. इस सीजन के लिए पाक समेत कुल 18 देशों के करीब 1000 क्रिकेटर्स ने नाम दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाक के कितने खिलाड़ियों ने दिया नाम?

मेंस हंड्रेड में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी जलवा दिखा चुके हैं. इस बार कुल 63 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया है. ये तब हुआ जब लीग की 4 टीमों की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अघोषित प्रतिबंध लगाने का दावा किया गया है. अब देखना होगा कि क्या ये संभावित बैन हकीकत में बदलेगा. नीलामी के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे स्टार ने नाम नहीं दिए हैं. इसकी वजह ये है कि जिस वक्त यह लीग होगी, उस समय पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज खेलेगी.

पाक टीम के इन खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, सलमान अली आगा, उस्मान खान, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर, जमान खान, उस्मान तारिक, फहीम अशरफ, साहिबजादा फरहान, उसामा मीर, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, आफाक अफरीदी और आसिफ अफरीदी.

भेदभाव नहीं होने का किया गया था वादा

कुछ दिन पहले द हंड्रेड को आयोजित करने वाली ईसीबी के कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्ड गोल्ड से जब पूछा गया था कि क्या इस लीग की चार टीमों ने भारतीय निवेश के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लीग में खेलने की इजाजत दी जाएगी? इस सवाल पर उन्होंने भरोसा देते हुए कहा था कि देश के आधार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है. क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईपीएल से जुड़ी चारों फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगी.

आखिर क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदने का किया जा रहा दावा

इस दावे के पीछे जो बड़ी वजह दिखती है, वो पाकिस्तान और भारत के खराब संबंध हैं. पिछले 1 साल में तो दोनों मुल्कों के बीच युद्ध जैसे हालात भी बने. इसके बाद एशिया कप और टी20 विश्व कप 2026 के बॉयकॉट को लेकर भी बवाल मचा. आईपीएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री बैन है. इसके अलावा दूसरे देशों की टी20 लीग में आईपीएल फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अपनी टीम में नहीं रखतीं. इनमें एसए20, सीपीएल, आईएलटी20 जैसी लीग शामिल हैं. द हंड्रेड में अमेरिकी स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी डेजर्ट वाइपर्स ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चुनती है.

ये भी पढ़ें:  सुपर 8 की जंग से पहले बेनकाब हुई सूर्या ब्रिगेड, विरोधी कप्तानों को मिला Team India को हराने का सीक्रेट फॉर्मूला...पकड़ ली ये कमजोर नस

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

The hundred 2026

Trending news

कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव