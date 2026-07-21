The Hundred 2026: आज से 'द हंड्रेड' का रोमांच, मंधाना-जेमिमा समेत 4 भारतीय बिखेरेंगी जलवा, भारत में कैसे लाइव दिखेंगे मैच?

The Hundred Women 2026: 21 जुलाई यानी आज से इंग्लैंड के प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट 'द हंड्रेड 2026' के नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. कुल 8 टीमों वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा. पुरुष (Men's) और महिला (Women's) दोनों कैटेगरी के मुकाबले एक ही दिन से शुरू हो रहे हैं.
महिला द हंड्रेड 2026 का पहला मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक द ओवल मैदान पर MI लंदन (पूर्व में ओवल इन्विन्सिबल्स) और सनराइजर्स लीड्स के बीच खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते MI लंदन इस बार भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. महिला वर्ग में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स मौजूदा चैंपियन है.
भारतीय फैंस के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि महिला 'द हंड्रेड' में भारत की 4 प्रमुख खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगी. इनमें स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रिचा घोष शामिल हैं.
स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स को टीमों ने ऑक्शन से पहले ही रिटेन/ड्राफ्ट कर लिया था. स्मृति मंधाना मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स सदर्न ब्रेव के लिए खेलेंगी. हाल ही में हुए ऑक्शन में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज रिचा घोष को उनकी टीमों ने ₹34 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया. दीप्ति सनराइजर्स लीड्स के लिए खेलेंगी, जबकि रिचा स्मृति मंधाना के साथ मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं.
कौन-सी खिलाड़ी किस टीम में हैं?
जेमिमा रोड्रिग्स: सदर्न ब्रेव
दीप्ति शर्मा: सनराइजर्स लीड्स (34 लाख रुपये)
रिचा घोष: मैनचेस्टर सुपर जायंट्स (34 लाख रुपये)
पुरुष टूर्नामेंट में इस बार भी कोई भारतीय खिलाड़ी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, जबकि महिला ऑक्शन में कुछ बड़े भारतीय नामों को खरीदार नहीं मिले. शेफाली वर्मा, राधा यादव और श्री चरणी जैसे खिलाड़ियों ने ऑक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वे अनसोल्ड रहीं.
पुरुष ऑक्शन की बात करें तो इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर जेम्स कोल्स सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे. उन्हें लंदन स्पिरिट ने 3,90,000 पाउंड (लगभग ₹4.8 करोड़) में अपनी टीम में शामिल किया है.
भारत में 'द हंड्रेड' 2026 के सभी मैचों का लाइव लुत्फ उठाने के लिए फैंस के पास डिजिटल और टीवी दोनों विकल्प मौजूद हैं. ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. वहीं, टीवी पर फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर पूरे टूर्नामेंट का प्रसारण देख सकते हैं.