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आसान नहीं रहा टीम इंडिया में 'लॉर्ड' कहलाने वाले शार्दुल ठाकुर का सफर, IPL में 7 टीमों से खेलने का अनोखा अनुभव

Shardul Thakur Birthday: शार्दुल ठाकुर अपनी गेंदबाजी में विविधता और अहम मौकों पर विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके शार्दुल का आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन रहा है. उनके नाम आईपीएल में 7 अलग-अलग टीमों में खेलने का भी अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 15, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 09:21 PM IST
आसान नहीं रहा टीम इंडिया में 'लॉर्ड' कहलाने वाले शार्दुल ठाकुर का सफर, IPL में 7 टीमों से खेलने का अनोखा अनुभव
Image Credit: शार्दुल ठाकुर का सफर

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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