आसान नहीं रहा टीम इंडिया में 'लॉर्ड' कहलाने वाले शार्दुल ठाकुर का सफर, IPL में 7 टीमों से खेलने का अनोखा अनुभव

साथियों की सलाह पर शार्दुल ठाकुर ने अपना वजन कम किया था. 2014-15 का सीजन उनके लिए और भी बेहतर रहा, जिसमें 48 विकेट लिए और रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। इस शानदार प्रदर्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया 'ए' और साउथ अफ्रीका 'ए' के ​​खिलाफ चार दिवसीय मुकाबलों के लिए 'इंडिया ए' टीम में चुना गया. साल 2015 में शार्दुल ठाकुर ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल में डेब्यू किया, जिसके बाद अगला सीजन राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की तरफ से खेला, जिसमें 12 मुकाबलों में 11 विकेट हासिल किए.