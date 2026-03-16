Advertisement
trendingNow13143312
Hindi Newsक्रिकेटविश्व चैंपियन बनने पर सूर्या ने खोला सबसे बड़ा राज, कैसे मिली टीम इंडिया की टी20 कप्तानी? जानें पूरी वजह

विश्व चैंपियन बनने पर सूर्या ने खोला सबसे बड़ा राज, कैसे मिली टीम इंडिया की टी20 कप्तानी? जानें पूरी वजह

टीम इंडिया के विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय कप्तान सूर्याकुमार यादव ने साझा किया कि आखिर कैसे उन्हें टीम इंडिया की टी20 कप्तानी मिली. सूर्या ने बताया कैसे साल 2024 का विश्व कप जीतने के बाद हार्दिक को नहीं बल्कि उन्हें कप्तान चुना गया है. साथ ही उन्होंने कप्तानी मिलने की पूरा प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टी20 विश्व कप 2024 में बारबाडोस में खिताब जीतने के तुरंत बाद उन्हें कैसे कप्तानी मिली. उन्होंने यह भी बताया कि उस समय टीम के उप-कप्तान रहे हार्दिक पांड्या से आगे निकलकर वह इस पद तक कैसे पहुंचे. मीडिया से बातचीत में सूर्यकुमार ने पिछले लगभग डेढ़ साल में पहली बार उन हालातों के बारे में खुलकर बात की, जब उन्हें यह पता चला कि रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम की कप्तानी उन्हें सौंपी जाने वाली है.जब इस फैसले का ऐलान हुआ तो कई लोगों के लिए यह हैरान करने वाला था. इसकी वजह यह थी कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 2022-23 सीजन में टीम की कप्तानी संभाली थी, उस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से कुछ समय का ब्रेक लिया हुआ था.

हार्दिक के साथ धोखा

टी20 विश्व कप 2024 में भी हार्दिक भारत के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे. फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को लंबे समय बाद आईसीसी ट्रॉफी जिताने में बड़ी भूमिका निभाई. हालांकि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी हार्दिक को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी नहीं मिली. चयनकर्ताओं ने यह जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव को देने का फैसला किया.

टी20 सीरीज से पहले मिली कमान

सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारत की अगली द्विपक्षीय सीरीज़ शुरू होने से कुछ दिन पहले उन्हें यह जानकारी दी गई थी. उस समय के बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खुद फोन करके उन्हें यह खबर दी थी.सूर्यकुमार ने इंटरव्यू में कहा, “हमने सीरीज शुरू होने से पहले कुछ दिन इंतजार किया. फिर एक दिन ऐसा आया जब उस समय के बीसीसीआई सचिव जय भाई ने मुझे फोन किया. यह कॉल श्रीलंका दौरे से करीब तीन-चार दिन पहले आया था. मुझे याद है कि हम उसी समय श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहे थे.”

Add Zee News as a Preferred Source

'जय शाह का आया था फोन'

सूर्यकुमार यादव ने आगे बताया कि उनके हिसाब से यह फैसला उस समय टीम के नेतृत्व समूह ने मिलकर लिया था. इसमें रोहित शर्मा, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और उस समय के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की अहम भूमिका थी. उन्होंने कहा, “जय भाई ने मुझे फोन करके बताया कि आगे चलकर मुझे टी20 टीम की कप्तानी सौंपी जाएगी. उन्होंने मुझे पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी. लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि यह फैसला रोहित भाई और अजीत भाई की योजना के तहत ही लिया गया होगा.”सूर्यकुमार ने आगे बताया, “गौतम भाई बाद में टीम से जुड़े. उसके बाद उन्होंने जय भाई, राहुल सर और बाकी लोगों के साथ इस बारे में चर्चा की. फिर सभी ने मिलकर फैसला किया कि आगे चलकर मुझे ही भारत की टी20 टीम की कप्तानी संभालनी चाहिए.”

हार्दिक से छिनी कप्तानी

इस बीच हार्दिक पांड्या को न सिर्फ कप्तानी की रेस में सूर्यकुमार यादव से पीछे रहना पड़ा, बल्कि उनसे उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी ले ली गई. पहले यह भूमिका शुभमन गिल को दी गई और बाद में अक्षर पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जल्द ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी मजबूत बनकर उभरी. टीम ने पहले द्विपक्षीय सीरीज़ में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी ताकत दिखाई. इसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को हराकर भारत ने शानदार अंदाज में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब भी जीत लिया.

2028 में ओलंपिक

इस जीत के साथ भारत टी20 विश्व कप का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बन गया. साथ ही टीम ने अपने घरेलू मैदान पर यह ट्रॉफी जीतकर एक और खास उपलब्धि हासिल की. विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को चैंपियन बनाना है, जो लॉस एंजिल्स में आयोजित होगा.

ये भी पढ़ेंKKR का हर्षित राणा पर अटूट विश्वास, चोट के बावजूद भी नहीं होंगे रिप्लेस? वैशाखी सहारे लिया अवार्ड 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav T20 captaincyHardik Pandyat20wc 2026

Trending news

6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
Rajya Sabha Elections 2026
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध?
Ladakh Protest
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध?
भारत में पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए HC पहुंचा बांग्लादेशी पति
Calcutta High Court
भारत में पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए HC पहुंचा बांग्लादेशी पति
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
Rajya Sabha Elections 2026
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
West Bengal elections 2026
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
India News
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
weather update
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?