विश्व चैंपियन बनने पर सूर्या ने खोला सबसे बड़ा राज, कैसे मिली टीम इंडिया की टी20 कप्तानी? जानें पूरी वजह

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टी20 विश्व कप 2024 में बारबाडोस में खिताब जीतने के तुरंत बाद उन्हें कैसे कप्तानी मिली. उन्होंने यह भी बताया कि उस समय टीम के उप-कप्तान रहे हार्दिक पांड्या से आगे निकलकर वह इस पद तक कैसे पहुंचे. मीडिया से बातचीत में सूर्यकुमार ने पिछले लगभग डेढ़ साल में पहली बार उन हालातों के बारे में खुलकर बात की, जब उन्हें यह पता चला कि रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम की कप्तानी उन्हें सौंपी जाने वाली है.जब इस फैसले का ऐलान हुआ तो कई लोगों के लिए यह हैरान करने वाला था. इसकी वजह यह थी कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 2022-23 सीजन में टीम की कप्तानी संभाली थी, उस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से कुछ समय का ब्रेक लिया हुआ था.

हार्दिक के साथ धोखा

टी20 विश्व कप 2024 में भी हार्दिक भारत के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे. फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को लंबे समय बाद आईसीसी ट्रॉफी जिताने में बड़ी भूमिका निभाई. हालांकि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी हार्दिक को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी नहीं मिली. चयनकर्ताओं ने यह जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव को देने का फैसला किया.

टी20 सीरीज से पहले मिली कमान

सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारत की अगली द्विपक्षीय सीरीज़ शुरू होने से कुछ दिन पहले उन्हें यह जानकारी दी गई थी. उस समय के बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खुद फोन करके उन्हें यह खबर दी थी.सूर्यकुमार ने इंटरव्यू में कहा, “हमने सीरीज शुरू होने से पहले कुछ दिन इंतजार किया. फिर एक दिन ऐसा आया जब उस समय के बीसीसीआई सचिव जय भाई ने मुझे फोन किया. यह कॉल श्रीलंका दौरे से करीब तीन-चार दिन पहले आया था. मुझे याद है कि हम उसी समय श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहे थे.”

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'जय शाह का आया था फोन'

सूर्यकुमार यादव ने आगे बताया कि उनके हिसाब से यह फैसला उस समय टीम के नेतृत्व समूह ने मिलकर लिया था. इसमें रोहित शर्मा, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और उस समय के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की अहम भूमिका थी. उन्होंने कहा, “जय भाई ने मुझे फोन करके बताया कि आगे चलकर मुझे टी20 टीम की कप्तानी सौंपी जाएगी. उन्होंने मुझे पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी. लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि यह फैसला रोहित भाई और अजीत भाई की योजना के तहत ही लिया गया होगा.”सूर्यकुमार ने आगे बताया, “गौतम भाई बाद में टीम से जुड़े. उसके बाद उन्होंने जय भाई, राहुल सर और बाकी लोगों के साथ इस बारे में चर्चा की. फिर सभी ने मिलकर फैसला किया कि आगे चलकर मुझे ही भारत की टी20 टीम की कप्तानी संभालनी चाहिए.”

हार्दिक से छिनी कप्तानी

इस बीच हार्दिक पांड्या को न सिर्फ कप्तानी की रेस में सूर्यकुमार यादव से पीछे रहना पड़ा, बल्कि उनसे उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी ले ली गई. पहले यह भूमिका शुभमन गिल को दी गई और बाद में अक्षर पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जल्द ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी मजबूत बनकर उभरी. टीम ने पहले द्विपक्षीय सीरीज़ में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी ताकत दिखाई. इसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को हराकर भारत ने शानदार अंदाज में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब भी जीत लिया.

2028 में ओलंपिक

इस जीत के साथ भारत टी20 विश्व कप का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बन गया. साथ ही टीम ने अपने घरेलू मैदान पर यह ट्रॉफी जीतकर एक और खास उपलब्धि हासिल की. विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को चैंपियन बनाना है, जो लॉस एंजिल्स में आयोजित होगा.

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