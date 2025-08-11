एशिया कप में तूफान मचाएंगे टीम इंडिया के ये 3 खूंखार खिलाड़ी! पलक झपकते ही पलट देते हैं मैच

Asia Cup 2025 Indian Cricket Team: भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के रोमांच के बाद अब टीम इंडिया के फैंस एशिया कप का इंतजार कर रहे हैं. 9 सितंबर को इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और 14 तारीख को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जोरदार हमला किया था और आतंकियों के ठिकानों को तहस-नहस कर दिया था. दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में मैच का होना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ टीम उतारने का फैसला किया है. भारत पिछली बार एशिया कप जीता था और इस बार भी वह प्रबल दावेदार हैं.

टीम इंडिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विनर हैं, लेकिन हम उन 3 खतरनाक प्लेयर के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जो पलक झपकते ही मैच को पलट देते हैं.

हार्दिक पांड्या: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अकेले मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं. भारत के लिए 114 टी20 मैच खेल चुके हार्दिक की नजर एक और बड़ी ट्रॉफी जीतने पर होगी. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीत में उनका योगदान अहम था. उन्होंने अहम मौकों पर विकेट लेकर और रन बनाकर टीम को संकट से बाहर निकाला था.

31 साल के हार्दिक ने अब तक 1812 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 27.87 और स्ट्राइक रेट 141.67 का रहा है. हार्दिक ने टी20 में 5 अर्धशतक भी लगाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो यह ऑलराउंडर इस विभाग में भी खतरनाक है. उन्होंने 8.20 की इकोनॉमी रेट से 94 विकेट लिए हैं. वह टी20 इंटरनेशनल में मौजूदा समय में बेस्ट ऑलराउंडर हैं. वह एशिया कप में टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित होने वाले हैं.

अर्शदीप सिंह: पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए अर्शदीप पर सबकी नजरें रहेंगी. वह अपनी किफायती और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. अर्शदीप ने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है. वह काफी कम समय में टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. उन्होंने 63 मुकाबलों में 99 विकेट झटके हैं. वह 100 विकेट लेने से एक कदम दूर हैं और उम्मीद है कि एशिया कप में वह इस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे.

सूर्यकुमार यादव: भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर सबकी नजरें रहेंगी. वह लंबे समय बाद वापसी करने वाले हैं. सूर्या ने हाल ही में सर्जरी करवाई है और वह प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतर गए हैं. सूर्या को टी20 फॉर्मेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है. वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. उन्होंने भारत के लिए अब तक 83 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान 38.20 की औसत से 2598 रन बनाए हैं. सूर्या ने इस फॉर्मेट में एक या दो नहीं बल्कि चार शतक भारत के लिए जड़े हैं. उनका स्ट्राइक रेट (167.07) भी कमाल का है. सूर्या को कम ही गेंदों में मैच को पूरी तरह पलट देते हैं.