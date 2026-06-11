अफगानिस्तान के ये 3 अनजान खिलाड़ी, सितारों से सजी इंडिया ए टीम पर पड़े भारी, 349 रन बनाकर भी कैसे हारा भारत?

श्रीलंका में चल रही ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में जीत मिली है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों मैचों में स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की. श्रीलंका ए के खिलाफ वो अपने लिस्ट ए करियर का 100वां मैच खेल रहे थे. इस खास मौके पर उन्होंने बेहतरीन शतक जड़कर यादगार बना दिया. अफगानिस्तान ए के खिलाफ मैच में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने 80 गेंदों पर 66 रनों की कीमती पारी खेली. ट्राई सीरीज में इंडिया ए का अगला मुकाबला 15 जून को श्रीलंका ए से होगा. पॉइंट्स टेबल पर जिन 2 टीमों का अंक ज्यादा रहेगा, उनके बीच 21 जून को फाइनल मैच खेला जाएगा.