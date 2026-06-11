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अफगानिस्तान के ये 3 अनजान खिलाड़ी, सितारों से सजी इंडिया ए टीम पर पड़े भारी, 349 रन बनाकर भी कैसे हारा भारत?

India A vs Afghanistan A Match: ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे वनडे मैच में इंडिया ए टीम को निराशा हाथ लगी. दांबुला में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ए टीम सितारों से सजी भारतीय ए टीम पर भारी पड़ी. बारिश से बाधित मुकाबले में अफगानिस्तान ए ने DRS मेथड से 4 रन से ये मुकाबला जीता.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:42 PM IST
अफगानिस्तान के ये 3 अनजान खिलाड़ी, सितारों से सजी इंडिया ए टीम पर पड़े भारी, 349 रन बनाकर भी कैसे हारा भारत?
Image Credit: ( BCCI/ Afghanistan cricket) अफगानिस्तान के ये 3 अनजान खिलाड़ी, सितारों से सजी इंडिया ए टीम पर पड़े भारी

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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