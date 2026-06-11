अफगानिस्तान के ये 3 अनजान खिलाड़ी, सितारों से सजी इंडिया ए टीम पर पड़े भारी, 349 रन बनाकर भी कैसे हारा भारत?

India A vs Afghanistan A Match: श्रीलंका में चल रही ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे वनडे मैच में इंडिया ए टीम को निराशा हाथ लगी. 11 जून (आज) को दांबुला में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ए टीम सितारों से सजी भारतीय ए टीम पर भारी पड़ी. बारिश से बाधित मुकाबले में अफगानिस्तान ए ने DRS मेथड से 4 रन से ये मुकाबला जीतकर 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए. तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 349 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. हालांकि, बारिश ने एंट्री मारकर अफगानिस्तान के लिए काम आसान कर दिया.
भारतीय पारी के बाद बारिश ने खलल डाला और जब खेल शुरू हुआ तो अफगानिस्तान के सामने 38 ओवरों में 294 रनों का लक्ष्य था. अफगान टीम ने 25.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 177 रन बना लिए थे कि बारिश ने फिर एंट्री मारी. इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हुआ और DRS मेथड के अनुसार, अफगानिस्तान को 4 रन से जीत मिली.
इंडिया ए खिलाफ मैच में मिली जीत में अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. गेंदबाजी में अब्दुल्ला अहमदजई ने महफिल लूटी. 22 साल के युवा तेज गेंदबाज ने 5 विकेट झटके. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे और अरशद खान को पवेलियन की रह दिखाई. लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ए टीम के कप्तान इमरान मीर ने 70 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा बाहिर शाह ने 52 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. भारतीय टीम की हार में भले ही बारिश का अहम योगदान रहा, लेकिन अफगानिस्तान के ये 3 अनजान खिलाड़ी सितारों से सजी इंडिया ए टीम पर भारी पड़े.
श्रीलंका में चल रही ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में जीत मिली है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों मैचों में स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की. श्रीलंका ए के खिलाफ वो अपने लिस्ट ए करियर का 100वां मैच खेल रहे थे. इस खास मौके पर उन्होंने बेहतरीन शतक जड़कर यादगार बना दिया. अफगानिस्तान ए के खिलाफ मैच में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने 80 गेंदों पर 66 रनों की कीमती पारी खेली. ट्राई सीरीज में इंडिया ए का अगला मुकाबला 15 जून को श्रीलंका ए से होगा. पॉइंट्स टेबल पर जिन 2 टीमों का अंक ज्यादा रहेगा, उनके बीच 21 जून को फाइनल मैच खेला जाएगा.