एशिया कप 2025 में नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान के ये 3 सितारे? इस वजह से सेलेक्टर्स कर देंगे अनदेखी!
Advertisement
trendingNow12873329
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप 2025 में नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान के ये 3 सितारे? इस वजह से सेलेक्टर्स कर देंगे अनदेखी!

एशिया कप 2025 के आगाज में ठीक एक महीना बाकी है. 9 सितंबर से यूएई में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इसके लिए एशियाई क्रिकेट की दिग्गज टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है. पाकिस्तान की टीम से तीन खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है. इनमें से दो तो पिछले सीजन में खेलते नजर आए थे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप 2025 में नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान के ये 3 सितारे? इस वजह से सेलेक्टर्स कर देंगे अनदेखी!

एशिया कप 2025 के आगाज में ठीक एक महीना बाकी है. 9 सितंबर से यूएई में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इसके लिए एशियाई क्रिकेट की दिग्गज टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है. पिछले कुछ वर्षों में इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. पाकिस्तान ने 16 में से दो बार ही यह टूर्नामेंट जीता है. 2023 में हुए आखिरी सीजन में पाकिस्तान की सुपर-4 से ही रवानगी हो गई थी. ऐसे में इस बार पाकिस्तान ऐसी टीम उतारना चाहेगा, जो ट्रॉफी जीतने की दावेदार हो.

T20 फॉर्मेट में होगा टूर्नामेंट

टी20 वर्ल्ड कप के चलते इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इससे पहले सिर्फ दो ही बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया है. 2016 में पहली बार ऐसा हुआ, जिसकी चैंपियन भारतीय टीम बनी. वहीं, दूसरी बार 2022 में एशिया कप का आयोजन इस फॉर्मेट में हुआ. यह सीजन श्रीलंका ने अपने नाम किया. अब तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हो रहा है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत-श्रीलंका में से ही कोई चैंपियन होगा या फिर इस फॉर्मेट की ट्रॉफी इस बार कोई नई टीम उठाएगी.

ये भी पढ़ें: 54 चौके और 468 रन... इंटरनेशनल क्रिकेट में इस महारिकॉर्ड से आया भूचाल, 21वीं सदी में पहली बार हुआ ऐसा

पाकिस्तान के कई नाम हो सकते हैं बाहर

इस बीच पाकिस्तान की 2023 एशिया कप टीम के कई नामी खिलाड़ी आगामी सीजन के आयोजन के लिए चुने जाने की संभावना नहीं के बराबर है. इसके एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि इस साल का सीजन टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. आइए उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनका सेलेक्शन होना लगभग मुश्किल है.

नसीम शाह का खराब फॉर्म

तेज गेंदबाज नसीन शाह का आगामी एशिया कप के लिए चुना जाना मुश्किल है. इसकी सबसे बड़ी वजह से उनकी टी20 में खराब फॉर्म. जनवरी 2023 के बाद से इस पेसर ने 14 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 11 ही विकेट लिए हैं. ऐसे में सेलेक्टर्स उन्हें टीम चयन करने वक्त नजरअंदाज कर सकते हैं. नसीम शाह 2023 एशिया कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे.

ये भी पढ़ें: फिर गूंजेगा रोहित-विराट का नाम... पहले T20 फिर वनडे, भारत-इंग्लैंड सीरीज के नए शेड्यूल का ICC ने शेयर किया पोस्टर

इंजरी बनेगी इस खिलाड़ी के लिए रोड़ा

2023 एशिया कप में पाकिस्तान के लिए खेलने वाले स्टार बल्लेबाज फखर जमान का भी आगामी एशिया कप के लिए चुना जाना संभव नहीं लग रहा. इसकी वजह उनका चोटिल होना है. फखर जमान को हाल ही में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके कारण वे वेस्टइंडीज सीरीज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए. उन्होंने पहले दो टी20 मैचों में हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी चार मैचों (एक टी20 और तीन वनडे) से बाहर हो गए. फखर जमान को पिछले कुछ समय में कई चोटों से जूझना पड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में उन्हें घुटने में चोट लग गई थी. जिसके कारण वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

29 साल के इस स्पिनर का भी खेलना मुश्किल

29 साल के स्पिन गेंदबाज उसामा मीर का भी एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्शन मुश्किल है. टी20 इंटरनेशनल में खराब प्रदर्शन के चलते सेलेक्टर्स उनपर शायद भरोसा न जताएं. उसामा मीर ने पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 51 मैचों में 17.09 के शानदार स्ट्राइक रेट से 63 विकेट लिए हैं. हालांकि, अपनी इस फॉर्म को वह टी20 इंटरनेशनल में बरकरार रखने में सफल नहीं हुए हैं. उसामा मीर ने अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ 5 ही विकेट लिए हैं. 

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricketAsia Cup 2025

Trending news

ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 700 लोगों को बचाया गया, 250 लोग अब भी लापता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 700 लोगों को बचाया गया, 250 लोग अब भी लापता
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
;