कभी थे टीम इंडिया के हीरो, अब टीम इंडिया में वापसी को बेताब हैं ये 3 धुरंधर, क्या इस बार मिलेगा मौका?

भारत 3 वनडे और 5 टी20 मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है. जिसमें 19 अक्टूबर को खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम अपना दूसरा मैच 23 तारीख को खेलेगी. इसके बाद टीम इंडिया 5 टी 20 खेलेगी. फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर में सीरीज खेली जानी है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के सेलेक्शन में कई खिलाड़ियों के हाथ निराशा लगी थी. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया के टीम सेलेक्शन पर सभी की नजरें होने वाली है. क्योंकि ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से बाहर चल रहे हैं. भारतीय टीम यह सीरीज अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी. चलिए जानते हैं किन 3 खिलाड़ियों का करियर पर दांव पर लगा हुआ है.

अजिंक्य रहाणे

भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे काफी समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले 85 मैचों में 5077 रन बनाए हैं. वहीं, 90 वनडे मैचों में 2962 रन बनाए हैं. रहाणे टेस्ट क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी माने गए हैं. उन्होंने भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अपना आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई 2023 में खेला था.

मोहम्मद शमी

भारत के स्टार तेज गेंदबाज 2023 विश्व कप में अपनी दमदार गेंदबाजी के दम पर पूरे क्रिकेट जगत का होश उड़ाने वाले मोहम्मद शमी भी अपनी वापसी को लेकर बेकरार हैं. लंबे समय से टीम से वह बाहर चल रहे हैं. शमी ने अपने करियर के दौरान टीम इंडिया से खेलते हुए महज 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं, 108 वनडे मैचों के दौरान उन्होंने 206 विकेट लेने का कारनामा किया है. साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में उनका खास योगदान रहा था. ऐसे में वह टीम इंडिया में वापसी करना चाहेंगे.

पृथ्वी शॉ

एक समय अपनी क्लास के दम पर दुनिया भर में खूब नाम कमाया. फिर कुछ विवादों में फसने के कारण तक वापसी के लिए परेशान पृथ्वी शॉ भी इस बार टीम में वापसी करना चाहेंगे. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं, वहीं 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. उन्होंने अपना आखिरी मैच 25 जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

