ये 3 विकेटकीपर एशिया कप में खा सकते हैं ऋषभ पंत की जगह, गौतम गंभीर के लिए बड़ा धर्मसंकट
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के पास मौजूदा समय में ऐसे तीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ये 3 विकेटकीपर बल्लेबाज एशिया कप 2025 में ऋषभ पंत की जगह को छीन सकते हैं. बता दें कि एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रहा है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 07, 2025, 09:11 AM IST
भारत के पास मौजूदा समय में ऐसे तीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ये 3 विकेटकीपर बल्लेबाज एशिया कप 2025 में ऋषभ पंत की जगह को छीन सकते हैं. बता दें कि एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रहा है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों पर जो एशिया कप 2025 में ऋषभ पंत की जगह को खा सकते हैं.

1. संजू सैमसन

एशिया कप 2025 में संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए विकेटकीपिंग करने के साथ-साथ ओपनर का रोल भी निभा सकते हैं. भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अक्सर ऋषभ पंत की मौजूदगी की वजह से टीम इंडिया से अंदर-बाहर होना पड़ता रहा है. संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में उतरकर बल्लेबाजी में बड़े-बड़े शॉट लगाते हैं. उनके पास काबिलियत है कि वह किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं. संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एशिया कप 2025 के लिए अपनी जगह को पक्का कर सकते हैं.

2. केएल राहुल

एशिया कप 2025 में केएल राहुल टीम इंडिया में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे. एशिया कप 2025 में केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की पहली पसंद हो सकते हैं. केएल राहुल एक चतुर विकेटकीपर होने के साथ-साथ मिडिल ऑर्डर के टैलेंटेड बल्लेबाज भी हैं. केएल राहुल एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए विकेटकीपिंग करने के साथ-साथ नंबर-3 बल्लेबाज का रोल भी निभा सकते हैं. केएल राहुल लंबे समय से ही भारत के एक ऑलराउंड क्रिकेटर रहे हैं. ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर केएल राहुल कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं.

3. जितेश शर्मा

जितेश शर्मा को विकेटकीपिंग और बैटिंग में बेहद खतरनाक माना जाता है. जितेश शर्मा एशिया कप 2025 में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं. IPL में इस बल्लेबाज ने कई मैच विनिंग पारियां खेलीं हैं. जितेश शर्मा ने 55 IPL मैचों में 157.06 की स्ट्राइक रेट से 991 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक जमाया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने IPL 2025 के 15 मुकाबलों में 261 रन बनाए थे. निचले क्रम में जितेश शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2025 की ट्रॉफी भी जीती थी. जितेश शर्मा ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 27 मई 2025 को खेले गए IPL 2025 के एक लीग मैच में 33 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाकर मैच फिनिश किया था. जितेश शर्मा ने इस दौरान 6 छक्के और 8 चौके ठोके थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 227 रन का लक्ष्य हासिल किया था. जितेश शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में इस बल्लेबाज ने 147.06 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए हैं. जितेश शर्मा के टैलेंट को देखते हुए उन्हें एशिया कप 2025 में मौका मिल सकता है. जितेश शर्मा स्पिन और तेज गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलते हैं.

तरुण वर्मा

तरुण वर्मा Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं.

Asia Cup 2025

;