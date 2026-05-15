भारत के दमाद बने यह 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर, 2 का हो चुका है तलाक, रीना रॉय का किस पर आया था दिल?

Pakistan Cricketers Married to Indian Girls: क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबले का रोमांच डबल हो जाता है. फैंस इस लड़ाई को देखने के लिए बेताब रहते हैं. यहां हम आपके लिए किसी मैच या रिकॉर्ड नहीं बल्कि पाकिस्तान के उन 4 क्रिकेटर्स के बारे में बता रहे हैं, जो भारत के दामाद बने. पाकिस्तान के कई ऐसे स्टार खिलाड़ी रहे हैं, जो भारतीय हसीनाओं की खूबसूरती और सादगी पर अपना दिल हार बैठे. इनमें से 2 का तलाक हो चुका है जबकि 2 आज भी अपनी भारतीय पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा है.

1. शोएब मलिक और सानिया मिर्जा (एक फेमस लव स्टोरी)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक और भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की लव स्टोरी खूब चर्चा में रही. साल 2010 में जब भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी हुई थी तो दोनों देशों में खलबली मच गई थी. दोनों की पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई. इश्क परवान चढ़ा और आखिरकार प्रेम कहानी हैदराबाद में निकाह तक पहुंची. सानिया ने शादी के बाद भी भारत के लिए खेलना जारी रखा. 2018 में उनके बेटे 'इजहान' का जन्म हुआ, हालांकि, 2023 में दोनों के रिश्ते में खटास आई. एक साल बाद 2024 की शुरुआत में शोएब ने सना जावेद से तीसरी शादी कर सबको चौंका दिया. इसके बाद सानिया के परिवार ने पुष्टि की कि उन्होंने 'खुला' यानी तलाक लेकर इस रिश्ते को खत्म कर दिया है.

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2. हसन अली और सामिया आरजू (हरियाणा की बहू और एयरोनॉटिकल इंजीनियर)

इस लिस्ट में दूसरा नाम हसन अली का है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली ने हरियाणा के नूंह जिले की सामिया आरजू से शादी कर भारत से एक नया रिश्ता जोड़ा. सामिया की खूबसूरती किसी अभिनेत्री से कम नहीं है, लेकिन उनकी असली पहचान उनका पेशा है. सामिया एक टैलेंटेड एयरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और दुबई में अमीरात एयरलाइंस के साथ काम कर चुकी हैं. हसन और सामिया दोनों की मुलाकात दुबई में हुई थी, जिसके बाद मोहम्मद हुई और अगस्त 2019 में दोनों ने निकाह किया. आज यह जोड़ा अपनी बेटी के साथ बेहद खुशहाल जीवन बिता रहा है. सोशल मीडिया पर सामिया और हसन की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं.

3. मोहसिन खान और रीना रॉय (प्यार के लिए छोड़ा बॉलीवुड)

80 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय का दिल पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान पर आया था. यह जोड़ी उस दौर की सबसे बड़ी हेडलाइन थी. रीना अपने करियर के शिखर पर थीं, लेकिन मोहसिन के प्यार में उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और पाकिस्तान जाकर बस गईं थीं. मोहसिन ने भी क्रिकेट छोड़ फिल्मों में हाथ आजमाया. उनकी एक बेटी 'जन्नत' हुई, लेकिन कहा जाता है कि सांस्कृतिक मतभेदों और जीवनशैली के कारण इस रिश्ते में दरार आ गई. आखिरकार दोनों का तलाक हुआ और और रीना रॉय लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अपनी बेटी के साथ भारत वापस लौट आईं.

4. जहीर अब्बास और रीता लूथरा

'एशिया का ब्रैडमैन' कहे जाने वाले जहीर अब्बास की प्रेम कहानी काफी पुरानी और गहरी है. उनकी मुलाकात रीता लूथरा से 1980 के दशक में लंदन में हुई थी, जहां जहीर काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे. रीता लंदन में इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रही थीं. जहीर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन रीता के प्रति उनका समर्पण देख 1988 में दोनों ने निकाह कर लिया. शादी के बाद रीता ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम 'समीना अब्बास' रख लिया, आज यह जोड़ा कराची में रहता है और उनकी शादी आज भी मजबूती के साथ टिकी हुई है.

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