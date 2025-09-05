इन 4 खिलाड़ियों ने कोहली को छोड़ा कोसों पीछे, यो-यो टेस्ट में कायम किया इतिहास, नाम जान रह जाएंगे हैरान
क्रिकेट में फिटनेस की बात हो और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम ना आए.  ऐसा हो ही नहीं सकता है. काफी समय बाद एक बार फिर यो-यो टेस्ट की चर्चा ने आग पकड़ ली है. इस टेस्ट की शुरुआत कराने वाले स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने लंदन में आयोजित हुए इस टेस्ट को आसानी से पास कर लिया,  लेकिन क्या आप जानते हैं 4 ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने नंबर्स के मामले में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:33 PM IST
मनीष पांडे
भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे स्टार खिलाड़ी मनीष पांडे इस मामले में कोहली को पीछे छोड़ दिए हैं. अपनी शानदार फील्डिंग स्किल्स और तेज-तर्रार दोड़ और एक्टिविटी के लिए मशहूर पांडे ने यो-यो टेस्ट में 19.02 अंक अर्जित किए हैं. जो कोहली के 19 से ज्यादा हैं.

मयंक डागर

हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी मयंक डागर ने अपनी शानदार फिटनेस से सबके होश उड़ा दिए हैं. उन्होंने यो-यो टेस्ट में भारत के दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए 19.03 अंक अर्जित किए हैं. वे इस मामले में मनीष पांडे और कोहली से आगे निकल गए.

अहमद बंदे

जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी अहमद बंदे ने साल 2018 में हुए यो-यो टेस्ट में 19.04 अंक अर्जित किए थे. उस समय सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी थे  और पांच सालों तक ये अटूट रहा था.

मयंक अग्रवाल

लिस्ट में चौथे और आखिरी पायदान पर मयंक अग्रवाल का नाम आता है.  उन्होंने 2023 में ऐसा कारनामा किया, जिसे शायद ही कोई तोड़ पाएगा. अग्रवाल ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 21.01 अंक अर्जित कर सबको चौंका दिए. उन्होंने कोहली जैसे दिग्गज को कोसों पीछे छोड़ दिया था. आजतक उनके इस फिटनेस के रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है.

शास्त्रि और कोहली की जोड़ी ने की थी शुरुआत

पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली ने मिलकर पहली बार यो-यो टेस्ट का नियम बनाया था. तब से आजतक टीम में जगह पक्की करने के लिए इस टेस्ट को हर हाल में पास करना ही होता है.यो-यो टेस्ट ना पास कर पाने की वजह से कई दिग्गज खिलाड़ी पहले बाहर हुए हैं. सुरेश रैना और युवराज सिंह यो-यो टेस्ट पास नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा था 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;