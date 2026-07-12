इंग्लैंड में कटाई नाक, इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का रहा अहम हाथ, श्रेयस अय्यर को नहीं चखने दिया जीत का स्वाद

India vs England: आईपीएल के सितारों ने इंग्लैंड में घुटने टेक दिए हैं. जी हां, जो खिलाड़ी दो महीने पहले तक बवंडर बने हुए थे, उन्होंने विदेशी पिचों पर सरेंडर कर दिया. आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से रौंद दिया. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी पहली जीत ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जैसा प्रदर्शन है, उसको देखते हुए लगता है कि ये इंतजार और लंबा हो सकता है. 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया बैक तो बैक दो T20I सीरीज हारी है. हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये है कि इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम बिल्कुल बेबस दिखी.
टीम इंडिया सीरीज तो पहले ही गंवा चुकी थी. साउथेम्प्टन में खेले गए आखिरी मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इज्जत भी नहीं बचा सकी. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रन टांग दिए, जो भारत के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर 201 रन बनाए और इंग्लैंड ने 56 रनों से मुकाबला जीतकर भारत से ताज भी छीन लिया. जी हां, ताजा आईसीसी रैंकिंग के अनुसार, इंग्लैंड नंबर-1 टी20 टीम बन गई है.
तिलक वर्मा (Tilak Varma)
कुछ दिनों पहले ही बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कमान सौंपी और तिलक वर्मा को उपकप्तान नियुक्त किया. हालांकि, ये जिम्मेदारी मिलने के बाद तिलक ने अपनी बल्लेबाजी से बेहद निराश किया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो फ्लॉप साबित हुए. इससे भी निराशाजनक बात ये रही कि तिलक ज्यादातर मैचों में कछुए की चाल से बैटिंग करते दिखे. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 26.00 की औसत से सिर्फ 126 रन बनाए.
अक्षर पटेल (Axar Patel)
अक्षर पटेल अब भारत के लिए टी20 में 100 से अधिक मैच खेल चुके हैं. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. इतने अनुभवी खिलाड़ी से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और यही वजह है कि अक्षर को माफ नहीं किया जा सकता. वो पूरी सीरीज में बेअसर साबित हुए. साउथेम्प्टन में तो बटलर और ब्रूक ने उन्हें तहस-नहस कर दिया और उनके 4 ओवर में 63 रन आए. अक्षर ने 5 मैचों में 156 रन लुटाए और सिर्फ 2 विकेट चटकाए. वहीं, बल्लेबाजी में तो उनका प्रदर्शन और निराशाजनक रहा. 5 पारियों में उन्होंने 3.80 की शर्मनाक औसत से महज 19 रन बनाए.
शिवम दुबे (Shivam Dube)
अक्षर पटेल की तरह शिवम दुबे भी टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का रेगुलर हिस्सा हैं. करियर के इस मोड़ पर उनसे मैच विनिंग प्रदर्शन की उम्मीद जताई जाती है, लेकिन वो ऐसा करने में विफल हुए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शिवम दुबे ने 5 पारियों में 21.25 की औसत से सिर्फ 85 रन बनाए. 5वें टी20 मैच में उन्होंने गेंदबाजी में एक ओवर में 22 रन खर्च कर दिए.
ईशान किशन (Ishan Kishan)
यूके टूर से पहले तक ईशान किशन टी20 क्रिकेट में भारत की जान थे. टीम इंडिया को लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा था. हालांकि, इंग्लैंड की परिस्थितियों में ईशान ने भी सरेंडर कर दिया. आईपीएल 2026 में धमाल मचाने वाले किशन ने 5 मैचों में 24.40 की औसत और 132.61 की स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए.
अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh)
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था. अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी अटैक को लीड कर रहे थे. दूसरे मैच में उन्होंने पहले ओवर में ही दो विकेट जरूर झटके, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा. अर्शदीप ने 5 मैचों में 150 रन लुटाकर 4 विकेट चटकाए. दूसरी तरफ, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और सैम करन से प्रभावित किया.