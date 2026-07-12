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इंग्लैंड में कटाई नाक, इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का रहा अहम हाथ, श्रेयस अय्यर को नहीं चखने दिया जीत का स्वाद

India vs England: बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी पहली जीत ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जैसा प्रदर्शन है, उसको देखते हुए लगता है कि ये इंतजार और लंबा हो सकता है. 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया बैक तो बैक दो T20I सीरीज हारी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 12, 2026, 03:04 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:06 AM IST
इंग्लैंड में कटाई नाक, इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का रहा अहम हाथ, श्रेयस अय्यर को नहीं चखने दिया जीत का स्वाद
Image Credit: इंग्लैंड में कटाई नाक, इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का रहा अहम हाथ (AI Graphic/BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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