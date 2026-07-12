इंग्लैंड में कटाई नाक, इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का रहा अहम हाथ, श्रेयस अय्यर को नहीं चखने दिया जीत का स्वाद

India vs England: आईपीएल के सितारों ने इंग्लैंड में घुटने टेक दिए हैं. जी हां, जो खिलाड़ी दो महीने पहले तक बवंडर बने हुए थे, उन्होंने विदेशी पिचों पर सरेंडर कर दिया. आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से रौंद दिया. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी पहली जीत ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जैसा प्रदर्शन है, उसको देखते हुए लगता है कि ये इंतजार और लंबा हो सकता है. 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया बैक तो बैक दो T20I सीरीज हारी है. हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये है कि इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम बिल्कुल बेबस दिखी.