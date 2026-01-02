Advertisement
T20 World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे यह 5 खूंखार बल्लेबाज, कभी अकेले के दम पर जिताते थे मैच

T20 World Cup 2026: टी20 क्रिकेट में 5 बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर मैच का रुख पलटा. ये कमाल वो अपनी-अपनी टीमों के लिए कई बार कर चुके हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इनका जलवा नहीं दिखेगा. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:34 PM IST
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 7 फरवरी से क्रिकेट के इस महाकुंभ का आगाज होना है. अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त है. कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत-श्रीलंका की सरजमीं पर होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा. सभी टीमें तैयारी में जुटी हैं. स्क्वाड का ऐलान भी हो रहा है. 20 में से 6 टीमों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है. अब बस एक्शन का इंतजार है, लेकिन फैंस को इस बार उन 5 खूंखार बल्लेबाजों का जलवा नहीं दिखेगा, जो टी20 के मैच विनर रहे हैं. अकेले के दम पर मैच जिताते थे और टी20 विश्व कप इतिहास में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे.

हम यहां जिन 5 बल्लेबाजों की लिस्ट लेकर आए हैं, वो आखिरी टी20 विश्व कप यानी 2024 में अपनी-अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरे थे. इनमें से 2 भारतीय और तीन विदेशी बैटर हैं. रिटायरमेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी की वजह से अब इन दिग्गजों की कमी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साफ तौर पर महसूस की जाएगी. कुल मिलाकर फैंस इन्हें मिस करने वाले हैं.

1. विराट कोहली

टी20 विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. उन्होंने 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल में 35 मैच खेले और 1292 रन बनाए, जिसमें 15 फिफ्टी शामिल हैं. 2024 के टी20 विश्व कप फाइनल में कोहली ने 59 बॉल पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए और टीम को खिताब दिलाने में अहम रोल निभाया था, लेकिन अब यह खिलाड़ी 2026 के टी20 विश्व कप में नहीं दिखेगा, क्योंकि वह टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं. कोहली को टी20 फॉर्मेट का मैच विनर माना जाता है, लेकिन फैंस उन्हें इस बार मिस करने वाले हैं.

2. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है. टी20 में उनके जैसा विस्फोटक ओपनर नहीं है. इस दिग्गज के नाम टी20 विश्व कप के इतिहास में 47 मैचों में 1220 रन दर्ज हैं. वह इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं. रोहित अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता के लिए मशहूर रहे, लेकिन अब यह दिग्गज टी20 नहीं खेलता. उन्होंने अपनी कप्तानी में 2024 का खिताब दिलाकर टी20 से संन्यास ले लिया था. रोहित के नाम भारत के लिए टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

3. निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज के घातक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए इस बार उनका जलवा नहीं दिखेगा. 2024 में हुए आखिरी टी20 विश्व कप में पूरन ने बल्ले से कमाल किया था. उन्होंने 7 मैचों में 38 की औसत से कुल 228 रन बनाए थे, जिसमें 15 चौके और 17 छक्के शामिल थे. पूरन अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं. वेस्टइंडीज को कई मौकों पर वह जीत भी दिला चुके हैं. टी20 लीग में पूरन की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है. वह पहली गेंद से छक्कों की बारिश करने के लिए पहचाने जाते हैं.

4. हेनरिक क्लासेन

साउथ अफ्रीका के यह खूंखार विकेटकीपर बल्लेबाज भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. जब पिछली बार 2024 में टी20 विश्व कप हुआ था तो क्लासेन ने 9 मैचों में 31.66 की औसत से कुल 190 रन बनाए थे. इस टूर्नामेंट के इतिहास में उन्होंने 13 मैच खेले और 26.55 की औसत से 239 रन बनाए. भले ही यह आंकड़े साधारण हैं, लेकिन इस बल्लेबाज के पास अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता है. टी20 क्रिकेट में वह कई बार यह साबित भी कर चुके हैं. आईपीएल में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश कर बार-बार बताया है कि वह इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं.

5. डेविड वॉर्नर

2024 के टी20 विश्व कप में 7 मैचों में 178 रन किए थे, लेकिन इस बार उनका जलवा नहीं दिखेगा. वॉर्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्हें टी20 फॉर्मेट का खूंखार बल्लेबाज माना जाता था. इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 110 टी20 मैचों में 33.43 की औसत से 3277 रन बनाए थे. उनके नाम 1 शतक और 28 फिफ्टी हैं. टी20 विश्व कप के इतिहास में वॉर्नर का नाम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दिग्गजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है. उन्होंने 2009 से लेकर 2024 तक कुल 41 मैच खेले और 25.89 की औसत से 984 रन बनाए थे, जिसमें 8 फिफ्टी शामिल थीं. वह इस टूर्नामेंट के टॉप बल्लेबाजों में शुमार हैं.

ये भी पढ़ें: ए साल में 3 नए मिशन...2026 में Virat Kohli चकनाचूर कर सकते हैं यह 3 महारिकॉर्ड, 15000 का जादुई आंकड़ा भी शामिल

Bhoopendra Rai

