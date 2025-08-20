टीम में होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे 1 भी मैच, यहां देखें इन प्लेयर्स कि पूरी लिस्ट
टीम में होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे 1 भी मैच, यहां देखें इन प्लेयर्स कि पूरी लिस्ट

Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम खिताब को अपने नाम करने के लिए 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. सिलेक्टर्स ने टूर्नामेंट के लिए 5 ऐसे भी खिलाड़ियों को चुना है, जिन्हें शायद 1 मैच में भी खेलने का मौका ना मिले.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:18 AM IST
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड की घोषणा हो चुकी है. बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार यादव के साथ मिल कर कल यानी 19 अगस्त को 15 सदस्यों की टीम का ऐलान किया था.  इस बार की टीम में कई नए धुरंधरों को शामिल किया गया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम खिताब को अपने नाम करने के लिए 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. सिलेक्टर्स ने टूर्नामेंट के लिए 5 ऐसे भी खिलाड़ियों को चुना है, जिन्हें शायद 1 मैच में भी खेलने का मौका ना मिले.

नहीं मिलेगा 1 भी मैच में मौका?

भारतीय टीम के सिलेक्शन को लेकर काफी माथापच्ची रही. इस बीच BCCI ने मेंन खिलाड़ियों के अलावा 5 और प्लेयर्स को स्टैंडबाय के तौर पर टीम में शामिल किया, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर और आईपीएल में राजस्थान टीम के लिए एक नियमित समय तक कप्तान रहे रियान पराग, विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल. 

क्यों नहीं खेल पाएंगे ये प्लेयर्स?

इन पांचों खिलाड़ियों को बतौर स्टैंडबाय प्लेयर्स के रूप में टीम में शामिल किया गया है.  बता दें कि, स्टैंडबाय खिलाड़ियों को डायरेक्ट टीम में जगह नहीं मिलती है.  इन्हें तभी जगह मिलती है जब मुख्य प्लेयर चोटिल हो या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो चुका हो. सीधे भारतीय टीम में  एंट्री मिलना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है. यही वजह है कि इन पांचों खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में डेब्यू करने के चांसेज ना के बराबर है.

मौका मिला तो मैच विनर साबित हो सकते हैं.

पांचों ही खिलाड़ी बेहद ही शानदार प्लेयर हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी.  सुंदर ने भी  इंग्लैंड दौरे पर ऑलराउंड प्रदर्शन कर सभी का दिल जीता था. वहीं यशस्वी ने बतौर सलामी बल्लेबाज अहम रोल अदा किया था. ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत के गैरमौजूदगी में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी. वहीं रियान पराग एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं. वो राजस्थान रॉयल्स के लिए लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

