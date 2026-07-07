MS Dhoni Records: क्रिकेट इतिहास में अमर हैं धोनी के ये 5 रिकॉर्ड, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया

MS Dhoni Turns 45: भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई, 2026 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन पर माही के करोड़ों फैंस उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. धोनी ने भले ही 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 15 साल के करियर के दौरान उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे अनोखे कारनामे किए, जिसके आसपास भी पहुंचना किसी युवा खिलाड़ी का सपना होगा.
अपनी शांत कप्तानी, बेहतरीन विकेटकीपिंग और मैच फिनिश करने की कला के दम पर धोनी ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. यही वजह है कि उन्हें दुनिया के महानतम कप्तानों और फिनिशरों में गिना जाता है. आइए जानते हैं धोनी के पांच ऐसे अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा.
एमएस धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफियां अपने नाम की हैं.
टी20 वर्ल्ड कप 2007
वनडे वर्ल्ड कप 2011
चैंपियंस ट्रॉफी 2013
आज तक कोई भी कप्तान इस उपलब्धि को दोहरा नहीं पाया है. धोनी ने भारतीय क्रिकेट को ICC टूर्नामेंटों में नई पहचान दिलाई.
धोनी की फुर्ती और बिजली जैसी तेज स्टंपिंग पूरी दुनिया में मशहूर रही. कहते हैं कि चीते की चाल, बाज की नजर और धोनी की स्टंपिंग पर कभी संदेह नहीं कर सकते. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 195 स्टंपिंग की हैं, जो किसी भी विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा हैं.धोनी की कई स्टंपिंग इतनी तेज थीं कि बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलते ही पलक झपकते आउट हो जाते थे.
टेस्ट - 38
वनडे - 123
टी20 अंतरराष्ट्रीय - 34
2005 में जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ एमएस धोनी ने 183 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. ये वो पारी थी, जिसने विश्व क्रिकेट में माही की एक अलग पहचान बनाई थी. गेंदबाज उनके सामने गेंद डालने से कांपने लगे थे. यह आज भी वनडे क्रिकेट में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले किसी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 10 छक्के लगाए थे.
धोनी ने ICC के लिमिटेड ओवर टूर्नामेंटों में भारत की कप्तानी सबसे ज्यादा मुकाबलों में की. करीब एक दशक तक उन्होंने भारत को बड़े ICC टूर्नामेंटों में लगातार नेतृत्व दिया और कई बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया.
धोनी के नाम वनडे क्रिकेट में 84 नाबाद पारियां दर्ज हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है. उन्होंने कई मुकाबलों में अंत तक टिककर भारत को जीत दिलाई. इसी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन 'फिनिशर' कहा जाता है. दबाव में शांत रहकर मैच खत्म करने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी.