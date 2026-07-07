MS Dhoni Records: क्रिकेट इतिहास में अमर हैं धोनी के ये 5 रिकॉर्ड, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया

MS Dhoni Turns 45: भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई, 2026 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन पर माही के करोड़ों फैंस उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. धोनी ने भले ही 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 15 साल के करियर के दौरान उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे अनोखे कारनामे किए, जिसके आसपास भी पहुंचना किसी युवा खिलाड़ी का सपना होगा.