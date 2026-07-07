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MS Dhoni Records: क्रिकेट इतिहास में अमर हैं धोनी के ये 5 रिकॉर्ड, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया

MS Dhoni Birthday: अपनी शांत कप्तानी, बेहतरीन विकेटकीपिंग और मैच फिनिश करने की कला के दम पर धोनी ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. यही वजह है कि उन्हें दुनिया के महानतम कप्तानों और फिनिशरों में गिना जाता है. आइए जानते हैं धोनी के पांच ऐसे अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 04:06 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:06 AM IST
MS Dhoni Records: क्रिकेट इतिहास में अमर हैं धोनी के ये 5 रिकॉर्ड, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया
Image Credit: क्रिकेट इतिहास में अमर हैं धोनी के ये 5 रिकॉर्ड (PHOTO: X/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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