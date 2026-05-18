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Hindi Newsक्रिकेटइन 5 स्टार खिलाड़ियों को जी भर के देख लीजिए, IPL 2026 के बाद ले लेंगे संन्यास! एक की याद तो 50 साल बाद भी आएगी

इन 5 स्टार खिलाड़ियों को जी भर के देख लीजिए, IPL 2026 के बाद ले लेंगे संन्यास! एक की याद तो 50 साल बाद भी आएगी

IPL 2026 में कुछ ऐसे स्टार खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से अगले साल उनके खेलने की उम्मीद कम है. सबसे पहला नाम उनका है, जिनकी संन्यास की खबर सुनते ही करोड़ों फैंस सदमे में चले जाएंगे. जी हां, वो नाम है चेन्नई सुपर किंग्स के 'थाला' कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की, जो इस सीजन के बाद आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं. आइए नजर डालते हैं उन 5 स्टार खिलाड़ियों पर, जो आईपीएल 2026 से बाद मेगा इवेंट से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 18, 2026, 03:58 PM IST
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इन 5 स्टार खिलाड़ियों को जी भर के देख लीजिए, IPL 2026 के बाद ले लेंगे संन्यास! (@IPL/BCCI)
इन 5 स्टार खिलाड़ियों को जी भर के देख लीजिए, IPL 2026 के बाद ले लेंगे संन्यास! (@IPL/BCCI)

इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. ग्रुप स्टेज अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है, लेकिन अभी भी 3 प्लेस के लिए 7 टीमों के बीच जंग जारी है. IPL 2026 में कुछ ऐसे स्टार खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से अगले साल उनके खेलने की उम्मीद बहुत कम है. सबसे पहला नाम उनका है, जिनकी संन्यास की खबर सुनते ही करोड़ों फैंस सदमे में चले जाएंगे. जी हां, वो नाम है चेन्नई सुपर किंग्स के 'थाला' कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की, जो इस सीजन के बाद आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं. धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उसके बाद से वो सिर्फ आईपीएल में एक्टिव थे, लेकिन अब माही का ये सफर भी खत्म होने वाला है.  आइए नजर डालते हैं उन 5 स्टार खिलाड़ियों पर, जो आईपीएल 2026 से बाद मेगा इवेंट से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni)

दुर्भाग्य से इस लिस्ट में पहला नाम ही करोड़ों दिलों की धड़कन यानी एमएस धोनी का है. 'थाला' की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया. इस सीजन धोनी CSK टीम का हिस्सा तो हैं, लेकिन घुटने में इंजरी के चलते वो अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि महेंद्र सिंह धोनी सोमवार (18 मई) को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में अपना आखिरी आईपीएल मुकाबला खेल सकते हैं. अगर वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस मैच में नहीं भी खेले, फिर भी इस बात की उम्मीद है कि 44 साल के धोनी इस सीजन के बाद आईपीएल से संन्यास ले लेंगे.

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अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane)

इस लिस्ट में दूसरा नाम अजिंक्य रहाणे का है. 37 साल के स्टार खिलाड़ी के लिए ये सीजन अच्छा नहीं गुजरा है. कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी का जिम्मा संभालते हुए उनकी बैटिंग भी डामाडोल है. रहाणे ने आईपीएल 2026 में अभी तक 12 मैचों में 22.82 की साधारण औसत से 251 रन बनाए हैं. उनके प्रदर्शन को देखते हुए इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि अगले साल केकेआर उन्हें रिटेन करेगी. रहाणे भी आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

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ईशांत शर्मा (Ishant Sharma)

इस लिस्ट में तीसरा नाम अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का है. भारत के लिए टेस्ट में 311 विकेट लेने वाले ईशांत इस सीजन गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक मैच में भी मौका नहीं मिला है. फ्रेंचाइजी अब युवाओं पर दांव लगाना चाहती है. ऐसे में 37 वर्षीय स्टार गेंदबाज के आईपीएल करियर पर फुल स्टॉप लग सकता है.

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ट्रेंट बोल्ट (Trent Bolt)

संन्यास लेने वालों की सूची में चौथा नाम न्यूजीलैंड के प्रीमियम तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का है. एक समय बोल्ट की रफ्तार और स्विंग के सामने अच्छे-अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से बोल्ट उतने घातक नहीं दिखे हैं. इस सीजन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया. 2026 के बाद ट्रेंट बोल्ट के आईपीएल करियर पर भी विराम लग जाएगा.

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सुनील नरेन (Sunil Narine)

इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम वेस्टइंडीज के महान टी20 स्पिनर सुनील नरेन का है. इस सीजन उन्होंने आईपीएल में 200 विकेट भी पूरे किए और साथ ही IPL में 200 मुकाबले खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने. 37 साल की उम्र में भी नरेन फिरकी का जादू दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस सीजन के बाद वो आईपीएल को अलविदा कह दें.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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