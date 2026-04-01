Team India में जगह पाने को तरस रहे IPL 2026 के ये 7 कप्तान, लिस्ट में एक से बढ़कर एक धुरंधर

IPL 2026 Captains List: आईपीएल 2026 में 7 ऐसे कप्तान हैं, जिनका आईपीएल में तो जलवा है, लेकिन वो भारत की टी20 टीम में जगह पाने के लिए तरस चुके हैं. इनमें से कई खिलाड़ियों को तो 2-2 साल से मौका नहीं मिला है.
Trending Photos
IPL 2026 Captains List: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 4 मैच हो चुके हैं. पिछले 19 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय हैं. ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है. दूसरी तरफ एक पहलू और निकलकर सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. 19वें सीजन में 10 में से 7 टीमों के कप्तान वर्तमान में टीम इंडिया की टी20 इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं. इनमें ज्यादातर मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं.
एक तरफ जहां शुभमन गिल जैसे धुरंधर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड से बाहर रहे, वहीं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे मैच विनर्स भी टी20 फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि इन सभी के पास 19वां सीजन एक मौके के तौर पर है. ये सभी चाहेंगे कि इस बार अपने खेल से हर किसी का दिल जीतें और टी20 टीम में वापसी करें.
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के कप्तान हैं, लेकिन टीम इंडिया से गायब हैं. अय्यर ना तो टी20 विश्व कप का हिस्सा थे और ना ही वनडे और टेस्ट टीम में लंबे समय से दिखे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल होने के बाद वो कुछ महीने रिहैब पर रहे और अब पूरी तरह फिट हैं. उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जबकि 2024 में आखिरी दफा टेस्ट में नजर आए थे और आखिरी वनडे उन्होंने जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.
शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन भारत की टी20 टीम से उनका नाम गायब है. उन्होंने आखिरी बार 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 खेला था, फिर उन्हें ना तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में जगह मिली और टी20 विश्व कप 2026 के स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया था. अब गिल आईपीएल के 19वें सीजन के जरिए टीम इंडिया में एंट्री मारने की पूरी कोशिश करेंगे. गिल टेस्ट और वनडे टीम के नियमित कप्तान हैं.
डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के कप्तान हैं. वो भारत के लिए 3 टेस्ट और 1 वनडे खेल चुके हैं, लेकिन अब तक टी20 इंटरनेशनल में जगह नहीं मिली है. आईपीएल में वो 43 मैच खेलकर 1142 रन बना चुके हैं, जिनमें 1 शतक और 9 फिफ्टी शामिल हैं.
राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तानी कर रहे हैं. वो भारत के लिए एक वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन टेस्ट में डेब्यू नहीं हुआ. 2024 में डेब्यू करने वाले रियान ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच 2 फरवरी 2026 को खेला था, जो टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले अमेरिका के खिलाफ एक अभ्यास मैच था.
टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऋषभ पंत इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं. वो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट के मैच विनर रहे हैं. अभी टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन वनडे और टी20 में जगह खतरे में है. पंत भारत के लिए 76 टी20 मैचों में 1209 रन बना चुके हैं, जिनमें 3 फिफ्टी शामिल हैं. वो आखिरी दफा 2024 में यह फॉर्मेट खेले थे और 2 साल से बाहर हैं.
टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट से पत्ता साफ हो चुका है. वो घरेलू क्रिकेट में मुंबई और आईपीएल में केकेआर के कप्तान हैं. रहाणे आखिरी बार टी20 इंटरनेशनल में 2016 में नजर आए थे. 20 टी20 इंटरनेशनल में वो 375 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 फिफ्टी शामिल है. वो भारत के लिए 85 टेस्ट में 5077 रन बना चुके हैं, जबकि 90 वनडे में 2962 रन बना चुके हैं. आईपीएल के 199 मैचों में 5099 रन बना चुके हैं.
टीम इंडिया के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. टी20 में तो कप्तान भी रह चुके हैं. उनके नाम 23 टी20 मैचों में 633 रन हैं, जिसमें 4 अर्धशतक और एक शतक शामिल है. गायकवाड़ लंबे समय से टी20 से बाहर हैं. 2 साल पहले 2024 में वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेले थे.
ये भी पढ़ें: IPL के ऑलटाइम नंबर-1 बॉलर ने फिर से दिखाया फिरकी का जादू, नहीं समझ पाए गिल और बटलर