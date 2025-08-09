एशिया कप 2025: ये 4 धुरंधर ओपनिंग के दावेदार, चौके और छक्कों से मचाते हैं आतंक

भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, बोर्ड के लिए सेलेक्शन करना आसान नहीं होगा. आइए जानते हैं कौन से 4 बल्लेबाज एशिया कप में ओपनिंग करने के प्रबल दावेदार हैं.
एशिया कप का आगाज 9 सितंबर 2025 से होगा. इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान कर दिया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाना है. अभी तक बीसीसीआई ने टीम की घोषणा नहीं की है. ऐसे में भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, बोर्ड के लिए सेलेक्शन करना आसान नहीं होगा. आइए जानते हैं कौन से 4 बल्लेबाज एशिया कप में ओपनिंग करने के प्रबल दावेदार हैं.
सलामी बल्लेबाजी चुनने में करनी पड़ेगी मशक्कत
एशिया कप में ओपनिंग के लिए 1 नहीं 4 दावेदार खड़े नजर आ रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के लिए काफी मशक्कत वाला काम होने वाला है. सेलेक्टर्स के लिए एक परफेक्ट ओपनिंग जोड़ी को चुनना और एक बेहतर प्लेइंग 11 स्लेक्ट करना आसान नहीं होगा.
केएल राहुल
इंग्लैंड दौरे पर केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 से ज्यादा रन बनाए. जिसके बाद उनके नाम पर जोरों-शोरों से चर्चा है. यहीं नहीं राहुल आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने दिल्ली के लिए कई पोजिशन पर बैटिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी की. राहुल एशिया कप में बतौर ओपनर एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं.
संजू सैमसन
टी20 क्रिकेट में लंबे समय से भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन पारी की शुरुआत करते आ रहे हैं. उन्होंने इस दौरान कई बेहतरीन पारियां खेली है. साथ ही वो तेज-तर्रार तरीके से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. सैमसन बतौर ओपनर भारत की तरफ से टी-20 खेलते हुए अभी तक 3 शतक जड़ चुके हैं. ऐस में वो इस पोजीशन के लिए एक बेस्ट विकल्प साबित हो सकते हैं.
यशस्वी जायसवाल
यशस्वी न केवल टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वो भारत के लिए लगभग हर प्रारूप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल के दौरान भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. ऐसे में वे भारत के लिए एशिया कप में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.
अभिषेक शर्मा
आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है. वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तूफानी अंदाज में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. अभिषेक जिस तरीके से खेलते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वे टी20 के नंबर एक बल्लेबाज क्यों हैं.