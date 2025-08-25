चेतेश्वर पुजारा के बाद अब कौन...? बड़े-बड़े दिग्गज लेने वाले हैं संन्यास, नाम देखकर हो जाएंगे हैरान

भारतीय टीम के टेस्ट इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट सभी फॉर्मेट से अचानक से संन्यास लेते हुए सबके होश उड़ा दिए हैं. पुजारा ने 24 अगस्त (रविवार) को अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से संन्यास की घोषणा कर क्रिकेट जगत को सन्न छोड़ दिया. लंबे समय से टीम इंडिया में वापसी की चाह में रहे पुजारा ने आखिरकार 2 सालों तक टीम से बाहर रहने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. पुजारा के बाद अभी और भी खिलाड़ी संन्यास ले सकते हैं. हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में यहां बता रहे हैं...

अजिंक्य रहाणे

पुजारा के बाद अगर किसी भी क्रिकेटर का नाम आता है तो वो अजिंक्य रहाणे का नाम है. साल 2011 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले अजिंक्य रहाणे ने 85 टेस्ट मैच, 90 वनडे और 20 टी 20 मुकाबले खेले हैं. लंबे समय से वे टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. रहाणे काफी समय से भारतीय टीम में वापसी करने का सोच रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जता रही ये कहना गलत नहीं की रहाणे भी जल्द संन्यास ले सकते हैं.

इशांत शर्मा

लंबे कद के खिलाड़ी टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी का अहम हिस्सा रहे इशांत शर्मा काफी समय से वापसी करने को बेकरार हैं. इशांत ने टीम इंडिया के लिए 450 के करीब इंटरनेशनल विकेट चटकाए हैं. उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला नवंबर 2021 में खेला था ऐसे में उनका करियर खत्म ही माना जा रहा है. इशांत किसी भी समय संन्यास ले सकते हैं.

उमेश यादव

एक समय टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी का बहुमुल्य हिस्सा रहे उमेश यादव का भी करियर खत्म दिख रहा है. उमेश ने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. वे भारतीय टीम के लिए काफी समय तक खेलते दिखे हैं. हालांकि, लंबे समय से टीम में वापसी करने में नाकाम रहे हैं. सेलेक्टर्स मानों उमेश को भुला चुके हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं उमेश किसी भी वक्त क्रिकेट को छोड़ सकते हैं.

