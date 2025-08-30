'ये सब हरकत कोहली करते हैं...', शमी ने अपने नाम को लेकर किया बड़ा खुलासा, ड्रेसिंग रुम से हुई थी शुरुआत
'ये सब हरकत कोहली करते हैं...', शमी ने अपने नाम को लेकर किया बड़ा खुलासा, ड्रेसिंग रुम से हुई थी शुरुआत

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. ड्रेसिंग रूम में शमी को साथी खिलाड़ी 'लाला' कहकर बुलाते हैं. शमी को इस बात का पता तक नहीं उनका नाम लाला कैसे पड़ा और उनको ये टैग हमेशा के लिए कैसे मिल गया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:18 PM IST
Shami on calling him Lala
Shami on calling him Lala

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. ड्रेसिंग रूम में शमी को साथी खिलाड़ी 'लाला' कहकर बुलाते हैं. शमी को इस बात का पता तक नहीं है उनका नाम लाला कैसे पड़ा और उनको ये टैग हमेशा के लिए कैसे मिल गया. शमी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इसके बारे में बात की. शमी का मानना है कि लाला ज्वैलर्स को भी कहते हैं.  आइए जानते हैं  भरतीय ड्रेसिंग रूम से मिले इस अनोखे नाम के बारे में शमी का क्या कहना है...

कैसे पड़ा लाला नाम?
शमी ने पहले कहा, " लाला नाम तो आमतौर पर ज्वैलर्स को दिया जाता हैं. या फिर किसी मोटे आदमी  को, लेकिन मैं तो मोटा भी नहीं हूं. मुझे याद भी नहीं मेरा ये नाम किसने रखा होगा. हालांकि, ये सब हरकते ज्यादातर विराट कोहली करते हैं. ये भी उन्हीं का काम होगा. शमी को टीम में लगभग हर कोई लाला के नाम से बुलाते हैं. यही नहीं जो नए प्लेयर्स भी टीम में आते हैं वो भी शमी को लाला कह कर बुलाते हैं. " बता दें कि, पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को भी लोग लाला कहकर बुलाते थे, लेकिन शमी को लाला कहे जाने के पीछे की वजह के बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता. बल्कि हैरान होकर वो पूछते हैं कहीं वजन की वजह से तो मेरा ये नाम नहीं पड़ा ? 

सभी खिलाड़ी को मिलता है नया टैग
उन्होंने आगे कहा, 'जब भी टीम में कोई नया खिलाड़ी आता है तो उसे कुछ ना कुछ नया नाम दिया जाता है. अगर आप उस नाम को लेकर चिढ़ जाते हैं और बहस करने लग जाते हैं, तो साथी खिलाड़ी इस चीज का और मजाक बनाते हैं और चिढ़ाते हैं. खासकर विराट  इन सब चीजों में खूब शामिल रहते हैं. इसलिए, चलो ठीक है.'

शुरुआत से निकनेम का नियम

भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों का कुछ ना कुछ निकनेम है. कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका निकनेम बचपन से रहा है तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें भारतीय टीम में आने के बाद निकनेम दिए गए हैं. जैसे - एमएस धोनी का माही, विराट कोहली का चीकू, रविंद्र जडेजा का जड्डू, शिखर धवन का जाट जी और गब्बर, रविचंद्रन अश्विन का एस, अक्षर पटेल का बापू और शमी का लाला. 

