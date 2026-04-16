IPL 2026 में मोटा पैसा लेने वाले 3 विदेशी धुरंधर फ्लॉप... इन 3 टीमों को लगा 60 करोड़ का चूना! KKR तो कहीं की नहीं रही

IPL 2026 Flop Players: क्रिकेट में एक कहावत है कि आप कितने भी घातक खिलाड़ी हों, जब तक फॉर्म आपके साथ नहीं होती, तब तक आप कुछ खास नहीं कर सकते. आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं दिखता. आईपीएल 2026 में तीन विदेशी बल्लेबाजों का कुछ ऐसा ही हाल है. जिन टीमों ने इन 3 विदेशी खिलाड़ियों को मोटा पैसा देकर अपने साथ जोड़ा था, वे उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जो बेहद खतरनाक हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में वे एक-एक रन को तरस चुके हैं.

यहां जिन तीन विदेशी धुरंधरों की बात हो रही है, उनमें निकोलस पूरन, कैमरून ग्रीन और ट्रेविस हेड जैसे नामी खिलाड़ी शामिल हैं, जो 23 मैचों के बाद अपनी-अपनी टीमों के लिए सिरदर्द बन गए हैं. सबसे खराब हालत तो केकेआर की है, जो ना तो कैमरून ग्रीन को प्लेइंग 11 से हटा पा रही है और ना ग्रीन को खिलाने का फायदा मिल रहा है, क्योंकि वह इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं.

एक तरह से केकेआर उन पर दांव लगाकर फंस गई है. अगर उन्हें प्लेइंग 11 से निकाला गया, तो फैंस कहेंगे कि टीम से नीलामी में बड़ी गलती हुई है, जिसे केकेआर फिलहाल मानने के मूड में नहीं है. यही वजह है कि अब तक ग्रीन को सभी 5 मैचों में खिलाया गया है.

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1. कैमरून ग्रीन

केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के तूफानी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो इस सीजन की सबसे बड़ी रकमों में से एक थी, लेकिन ग्रीन ने अब तक अपनी टीम को सिर्फ निराश किया है. 5 मैचों में 14 की औसत से मात्र 56 रन और गेंदबाजी में भी बेअसर रहना केकेआर को भारी पड़ रहा है. केकेआर अब तक इस सीजन में जीत का खाता भी नहीं खोल पाई है और पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर है. ग्रीन का स्ट्राइक रेट 143.58 का है. उनके बल्ले से 5 चौके और सिर्फ 2 छक्के निकले हैं. गेंद से भी ग्रीन कुछ खास नहीं कर पाए.

2. निकोलस पूरन

लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस कैरेबियाई पावर-हिटर को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उम्मीद थी कि पूरन छक्कों की बरसात करेंगे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में लगातार हो रहे बदलावों ने उनकी लय बिगाड़ दी है. पूरन ने अब तक 5 मैचों में मात्र 8.40 की औसत से 42 रन बनाए हैं. उनके इस खराब फॉर्म का असर टीम के नतीजों पर साफ दिख रहा है, जहां लखनऊ को 5 में से 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

3. ट्रेविस हेड

इस लिस्ट में तीसरा नाम सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड का है, जिन्हें 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था, लेकिन वे अब तक अपनी साख के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. हेड ने 5 मैचों में 24 की औसत से 120 रन बनाए हैं, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट (151.89) बुरा नहीं है, लेकिन एक ओपनर के तौर पर वे टीम को वह बड़ी शुरुआत नहीं दिला पा रहे हैं, जिसकी हैदराबाद को जरूरत है. नतीजा यह है कि हैदराबाद अब तक 5 में से 3 मैच हार चुकी है.

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