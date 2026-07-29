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वेस्टइंडीज के इन 3 खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान का काम-तमाम, एक ने तो बिना रन दिए चटका दिए 5 विकेट

West Indies vs Pakistan Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. बाबर आजम की टीम को रौंदने में वेस्टइंडीज के इन 3 खिलाड़ियों ने अहम रोल निभाया. एक गेंदबाज ने तो बिना रन दिए 5 विकेट चटका दिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:33 PM IST
वेस्टइंडीज के इन 3 खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान का काम-तमाम, एक ने तो बिना रन दिए चटका दिए 5 विकेट
Image Credit: वेस्टइंडीज के इन 3 खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान का काम-तमाम (Windies cricket/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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