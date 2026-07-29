वेस्टइंडीज के इन 3 खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान का काम-तमाम, एक ने तो बिना रन दिए चटका दिए 5 विकेट

West Indies vs Pakistan Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम को 90 रनों से रौंद दिया. पाकिस्तान के सामने 211 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वे दूसरी पारी में महज 120 रनों पर ढेर हो गए. दो मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा.
पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की ये जीत ऐतिहासिक है. पिछले 11 टेस्ट मैचों में ये कैरिबियाई टीम की सिर्फ दूसरी जीत है. एक जीत पिछली सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ मिली थी. वे सात मैच हारे और दो टेस्ट ड्रॉ रहे. ब्रायन लारा स्टेडियम में पाकिस्तान को धूल चटाने में वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. सबसे बड़े स्टार ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स रहे, जिन्होंने पहली पारी में गेंदबाजी से अविश्वसनीय काम किया.
1. जस्टिन ग्रीव्स (Justin Greaves)
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े विलेन जस्टिन ग्रीव्स बने. वेस्टइंडीज के 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने गेंद से जादुई स्पेल किया. पहली पारी में उन्होंने 6 ओवर में 27 रन देकर 0 विकेट चटकाए थे, लेकिन उसके बाद करिश्मा हुआ. अपने दूसरे स्पेल में जस्टिन ग्रीव्स ने 5 ओवर डाले और बिना कोई रन दिए 5 विकेट चटकाए. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अजूबा करने वाले वो पहले गेंदबाज भी बने. दूसरी पारी में भी ग्रीव्स ने 2 विकेट चटकाए. उन्होंने मैच में 7 विकेट झटके और इसी वजह से 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी बने.
2. जेडन सील्स (Jayden Seales)
पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े विलेन जेडन सील्स बने. वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज ने दूसरी पारी में 'पंजा' खोला और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन अप की कमर तोड़ दी. बाबर आजम के अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरी इनिंग में छाप नहीं छोड़ सका. जेडन सील्स ने मैच में कुल 6 विकेट चटकाए.
3. शाई होप (Shai Hope)
वेस्टइंडीज टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज शाई होप ने भी इस जीत में अहम योगदान दिया. पहली पारी में उन्होंने 92 रनों की बेहद कीमती पारी खेली. वेस्टइंडीज ने 311 रनों का स्कोर खड़ा किया और इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 282 रन ही बना सकी. मेजबान को 29 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली. दूसरी पारी में शाई होप सिर्फ 10 रन बना सके.