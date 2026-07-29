वेस्टइंडीज के इन 3 खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान का काम-तमाम, एक ने तो बिना रन दिए चटका दिए 5 विकेट

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े विलेन जस्टिन ग्रीव्स बने. वेस्टइंडीज के 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने गेंद से जादुई स्पेल किया. पहली पारी में उन्होंने 6 ओवर में 27 रन देकर 0 विकेट चटकाए थे, लेकिन उसके बाद करिश्मा हुआ. अपने दूसरे स्पेल में जस्टिन ग्रीव्स ने 5 ओवर डाले और बिना कोई रन दिए 5 विकेट चटकाए. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अजूबा करने वाले वो पहले गेंदबाज भी बने. दूसरी पारी में भी ग्रीव्स ने 2 विकेट चटकाए. उन्होंने मैच में 7 विकेट झटके और इसी वजह से 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी बने.