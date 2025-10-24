क्रिकेट में अजब गजब कारनामा, इस खिलाड़ी ने पूरे वनडे करियर में नहीं जड़ा 1 भी छक्का, नाम सुन नहीं होगा विश्वास

वनडे क्रिकेट में एक से एक दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं. कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में अपने नाम का लोहा मनवाया है. रिकॉर्ड धारियों ने तरह-तरह के रिकॉर्ड अपने नाम काबिज किए हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी रहे हैं. जिन्हें शायद ही कोई तोड़ पाएगा. जैसे रोहित शर्मा के 264, सचिन के 18,000 रन, विराट के 52 शतक, लेकिन इन सब चीजों से हटकर एक बहुत ही अजीबोगरीब रिकॉर्ड है.

पूरे करियर में 1 भी छक्का नहीं

हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाड़ी थिलन समरवीरा के बारे में. उन्होंने अपने वनडे करियर के दौरान एक बड़ा ही यूनिक रिकॉर्ड स्थापित किया था.दरअसल, उन्होंने अपने वनडे करियर के दौरान 53 मैचों की 42 पारियों में 27.80 की औसत से 862 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 2 शतक भी लगाए. लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही की उन्होंने अपने पूरे वनडे करियर के दौरान 1 भी छक्का नहीं लगाया.

थिलन समरवीरा

समरवीरा ने अपने पूरे वनडे करियर के दौरान 50 से भी ज्यादा मैच खेले. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में की थी. अपना पहला मैच भारत के खिलाफ शारजाह में खेला था. उन्होंने 862 रन जरूर बनाए, लेकिन 1 भी छक्का नहीं लगाया. गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में 76 चौके लगाए. मगर बिना 1 भी छक्का के उन्होंने अजीबोगरीब कीर्तिमान स्थापित कर दिया. जोकि आज भी अटूट है और शायद ही कोई तोड़ पाएगा.

समरवीरा का टेस्ट करियर

समरवीरा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2001 में की थी.इस दौरान उन्होंने खेले 81 मैचों की 132 पारियों में 48.90 की शानदार औसत से 5462 रन बनाने का कारनामा किया. अपने टेस्ट करियर के दौरान उन्होंने 14 शतक और 30 फिफ्टी लगाई. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 231 रनों का रहा. चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने टेस्ट में 7 छक्के और 633 चौके लगाए, लेकिन वनडे में वह 1 भी छक्का नहीं लगा पाए.

