15 साल में इंटरनेशनल डेब्यू, 34 गेंद पर शतक... वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक निकला ये बल्लेबाज, हिला दी रिकॉर्ड बुक

Unique Cricket Record: आईपीएल 2026 में बल्ले से धमाल मचाने वाले Vaibhav Suryavanshi को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि कब उनके लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुलेगा. नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने 15 साल की उम्र में 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. डेब्यू करने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बता दिया कि उनकी उम्र छोटी है, लेकिन सपना बड़ा. उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पहले ODI में ही अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. वो सबसे कम उम्र में फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए. ये तो बस ट्रेलर था, कुशल मल्ला ने 4 साल बाद एक और बड़ा कारनामा किया.
Trending Photos
Unique Cricket Record: आईपीएल 2026 में बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि कब इस 'वंडर बॉय' के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुलेगा. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि IPL के बाद जिम्बॉब्वे दौरे पर टीम में उनका चयन हो सकता है. ऐसे में कई फैंस के मन में ये सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने वाले सबसे खूंखार युवा बल्लेबाज होंगे? आपको ये बता दें कि वैभव फिलहाल 15 साल के हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे कम उम्र के खिलाड़ी भी डेब्यू कर चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम दर्ज है. उन्होंने 14 साल और 233 दिन की उम्र में देश के लिए ODI में डेब्यू किया था. इस लिस्ट में नेपाल के उभरते हुए सितारे कुशल मल्ला 7वें नंबर पर हैं.
नेपाल के स्टार क्रिकेटर कुशल मल्ला ने 15 साल की उम्र में 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. डेब्यू करने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बता दिया कि उनकी उम्र छोटी है, लेकिन सपना बड़ा. उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पहले ODI में ही अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. वो सबसे कम उम्र में फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए. ये तो बस ट्रेलर था, कुशल मल्ला ने 4 साल बाद एक और बड़ा कारनामा किया.
15 साल की उम्र में डेब्यू करने के 4 साल बाद नेपाली क्रिकेटर कुशल मल्ला ने असली धमाका किया. मंगोलिया के खिलाफ T20I मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने महज 34 गेंद पर शतक ठोक दिए. उन्होंने ये कमाल एशियाई खेल में किया था. इसके साथ ही बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रोहित शर्मा, डेविड मिलर और सुदेश विक्रमसेकरा द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 35 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया.
इस मैच में उन्होंने 12 छक्के और 8 चौकों की मदद से 50 गेंदों पर 137 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर नेपाल ने निर्धारित 20 ओवरों में 314 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके जवाब में मंगोलिया की टीम सिर्फ 41 रनों पर सिमट गई. नेपाल ने 273 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की.