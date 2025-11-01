टी20 खेलने के बिल्कुल भी लायक नहीं ये क्रिकेटर, अब टीम इंडिया के लिए बन गया नासूर!

BCCI की सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर ने तगड़ा ब्लंडर कर दिया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर शुभमन गिल को भारत का टी20 उपकप्तान बनाया था, लेकिन इस फॉर्मेट में वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार नजर नहीं आ रहे हैं. इसी साल अगस्त में शुभमन गिल को भारत का टी20 उपकप्तान बनाया गया था. शुभमन गिल को न सिर्फ भारत का टी20 उपकप्तान बनाया गया, बल्कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को तोड़कर उन्हें ओपनिंग पोजीशन में फिक्स कर दिया गया. हालांकि अब शुभमन गिल की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर बड़े-बड़े सवाल उठ रहे हैं.

टी20 खेलने के बिल्कुल भी लायक नहीं ये क्रिकेटर

शुभमन गिल अपनी पिछली 12 टी20 इंटरनेशनल पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भी शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. शुभमन गिल ने आखिरी 12 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 13, 34, 39, 20*, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37* और 5 रन के स्कोर बनाए हैं. ऐसे में बतौर टी20 ओपनर शुभमन गिल की ओपनिंग में जगह को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अब टीम इंडिया के लिए बन गए नासूर!

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की भारत की टी20 टीम में जगह नहीं बनती है. शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 30 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 141.20 की स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके अलावा अभी तक 118 IPL मैचों में 138.72 की स्ट्राइक रेट से 3866 रन बनाए हैं. टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल स्ट्राइक रेट के मामले में यशस्वी जायसवाल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के सामने मार खा जाते हैं.

यशस्वी जायसवाल के साथ नाइंसाफी

यशस्वी जायसवाल को टैलेंटेड होने के बावजूद भारत की टी20 टीम से बाहर रखा जा रहा है, वो भी इसलिए, क्योंकि शुभमान गिल टी20 टीम में बतौर ओपनर खेल सकें. खराब रिकॉर्ड को देखते हुए शुभमन गिल भारत की टी20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं. वहीं, यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 164.31 की स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इसके अलावा अभी तक 66 IPL मैचों में 152.86 की स्ट्राइक रेट से 2166 रन बनाए हैं.