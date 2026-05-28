जून में 15000 रन का पहाड़ चढ़ेगा दुनिया का ये इकलौता बल्लेबाज, चुटकियों में टूट जाएगा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अगले महीने जून में खेली जाएगी. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जून 2026 में तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आएगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.
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भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अगले महीने जून में खेली जाएगी. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जून 2026 में तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आएगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.
अफगानिस्तान के खिलाफ इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली के पास इस दौरान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 203 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे.
विराट कोहली इसी के साथ ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 15000 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक केवल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम ही 15000 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने 377 पारियों में 15000 वनडे रन पूरे किए थे. विराट कोहली के नाम फिलहाल 299 वनडे पारियों में 14797 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 203 रन बनाते ही सबसे तेज 15000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लेंगे और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे.
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले विराट कोहली दुनिया के दूसरे बल्लेबाज होंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक केवल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम ही 15000 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचों में 18426 रन बनाए हैं. अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के लिए 203 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी. विराट कोहली अभी तक वनडे में 54 शतक और 77 अर्धशतक ठोक चुके हैं.
1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 18,426 रन
2. विराट कोहली (भारत) - 14,797 रन
3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 14,234 रन
4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,704 रन
5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 13,430 रन
1. विराट कोहली (भारत) - 54 शतक
2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 49 शतक
3. रोहित शर्मा (भारत) - 33 शतक
4. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 30 शतक
5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 28 शतक
1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन
2. विराट कोहली (भारत) - 28215 रन
3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28016 रन
4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27483 रन
5. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25957 रन
1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक
2. विराट कोहली (भारत) - 85 शतक
3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक
4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 63 शतक
5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक
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