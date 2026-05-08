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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी से पहले ये गेंदबाज करेगा भारत के लिए डेब्यू! 2027 वर्ल्ड कप में बन सकता है सबसे बड़ा गेम चेंजर

वैभव सूर्यवंशी से पहले ये गेंदबाज करेगा भारत के लिए डेब्यू! 2027 वर्ल्ड कप में बन सकता है सबसे बड़ा 'गेम चेंजर'

बतौर ओपनर Vaibhav Suryavanshi को टक्कर देने के लिए कई खिलाड़ी हैं, लेकिन Prince Yadav के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगले साल 2027 वर्ल्ड कप होना है. ODI विश्व कप के लिए अभी भी एक ऐसे तेज गेंदबाज की तलाश है, जो जसप्रीत बुमराह का साथ निभा सके. 2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका और जिम्बॉब्वे में होना है. इन हालातों में प्रिंस यादव टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हो सकते हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 08, 2026, 06:00 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी से पहले ये गेंदबाज करेगा भारत के लिए डेब्यू! 2027 वर्ल्ड कप में बन सकता है सबसे बड़ा 'गेम चेंजर' (AI Image)
वैभव सूर्यवंशी से पहले ये गेंदबाज करेगा भारत के लिए डेब्यू! 2027 वर्ल्ड कप में बन सकता है सबसे बड़ा 'गेम चेंजर' (AI Image)

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये चर्चा तेज है कि वो बहुत जल्द टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं. हालांकि, उनके साथ एक और ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो भारत के लिए लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलने वाले पेसर प्रिंस यादव भी उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं, जिनके लिए बहुत जल्द टीम इंडिया का दरवाजा खुल सकता है. दिलचस्प बात ये है कि इस रेस में प्रिंस यादव 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से भी आगे हैं. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह जानते हैं.

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज हैं और फिलहाल टीम इंडिया में ओपनर्स की भरमार है. T20 क्रिकेट की बात करें तो फिलहाल अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जगह पूरी तरह से सुरक्षित है. वहीं, शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भी लाइन में लगे हुए हैं. ODI में रोहित शर्मा और शुभमन फ्रंट रनर हैं और इन दोनों के कारण यशस्वी जायसवाल को बेंच पर बैठना पड़ रहा है.

प्रिंस यादव के लिए पहले खुलेगा दरवाजा

बतौर ओपनर वैभव सूर्यवंशी को टक्कर देने के लिए कई खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रिंस यादव के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगले साल 2027 वर्ल्ड कप होना है. ODI विश्व कप के लिए अभी भी एक ऐसे तेज गेंदबाज की तलाश है, जो जसप्रीत बुमराह का साथ निभा सके. 2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका और जिम्बॉब्वे में होना है. इन हालातों में प्रिंस यादव टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हो सकते हैं. आईपीएल 2026 में युवा पेसर ने अभी तक सबको प्रभावित किया है. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह इस टूर्नामेंट में महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन 24 साल के प्रिंस यादव के खिलाफ रन बनाने में बल्लेबाजों के पसीने छूट रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश भी बताते हुए कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खेलना चाहते हैं.

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प्रिंस यादव क्यों बनेंगे लंबी रेस का घोड़ा?

प्रिंस यादव में वो हुनर दिखाई देती है, जो 2013-2014 में जसप्रीत बुमराह में थी. उनकी गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद और तेजी से आती है, जिसका सामना करना आसान नहीं है. वो शुरुआत में भी कारगर हैं और डेथ ओवरों में भी उनके पास यॉर्कर और स्लो गेंदों का विकल्प मौजूद है. वैसे भी पिछले कुछ सालों से टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर ज्यादा निर्भर रही है. चयनकर्ताओं ने मोहम्मद शमी को लंबे समय से नजरअंदाज किया है. ऐसे में प्रिंस यादव पेस अटैक को और मजबूत बना सकते हैं. ऐसे में LSG के पेसर को जल्द टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है. उनकी उम्र 23 साल है और वो लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं. गुरुवार (7 मई) को आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने विराट कोहली को शानदार गेंद डालकर चारों खाने चित किया और महफिल लूटी.

IPL 2026 में प्रिंस यादव का प्रदर्शन 

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पिछले साल आईपीएल में डेब्यू किया था. 2025 में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन इस सीजन उन्होंने दमदार वापसी की. प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं. LSG के युवा पेसर ने 18.69 की शानदार औसत से 16 विकेट चटकाए हैं. ये प्रदर्शन तब आ रहा है, जब टीम की हालत बेहद खराब है. अगर टीम अच्छी स्थिति में हो और स्कोरबोर्ड पर रन लगे हों तो प्रिंस यादव और ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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