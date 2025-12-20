Advertisement
इस टीम का अचानक बदला कप्तान, तेज गेंदबाज को मिली कमान, 8 साल पहले शुरू हुआ था करियर

Zimbabwe Cricket: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कई टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. जिम्बाब्वे को इस टूर्नामेंट में खेलना है. उसने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच टेस्ट और वनडे को लेकर बड़ा फैसला लिया.

Dec 20, 2025
Zimbabwe Cricket: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कई टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. जिम्बाब्वे को इस टूर्नामेंट में खेलना है. उसने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच टेस्ट और वनडे को लेकर बड़ा फैसला लिया. जिम्बाब्वे ने दोनों फॉर्मेट में नया कप्तान बनाया है. उसने 8 साल पहले डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज रिचर्ज नगारवा को टेस्ट-वनडे का कप्तान बनाया है.

नगारवा क्यों बने कप्तान?

शनिवार (20 दिसंबर) को बोर्ड की चौथी तिमाही की बैठक में रिचर्ड नगारवा के नाम पर मुहर लगी है. उनके अलावा ब्रायन बेनेट को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन तवेंगवा मुकुहलानी ने कहा, ''रिचर्ड नगारवा ने पिछले कुछ सालों में एक खिलाड़ी और नेतृत्वकर्ता के तौर पर शानदार तरक्की हासिल की है. ड्रेसिंग रूम में उनका सम्मान किया जाता है और उन्होंने सभी फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. हमारा मानना ​​है कि वह टीम को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए तैयार हैं.

भविष्य की तैयारी में जिम्बाब्वे

नए उपकप्तान को लेकर चेयरमैन ने कहा, ''ब्रायन बेनेट को उपकप्तान बनाना उनकी क्रिकेटिंग समझ, परिपक्वता और लंबे समय की नेतृत्व क्षमता में हमारे भरोसे को दर्शाता है. वह जिम्बाब्वे क्रिकेट का भविष्य हैं. क्रेग एर्विन ने मुश्किल समय में पेशेवर अंदाज, मजबूती और गरिमा के साथ टीम का नेतृत्व किया है. जिम्बाब्वे क्रिकेट इस टीम की स्थिरता और प्रगति में योगदान के लिए उनका बहुत आभारी है.''

विकेटों का शतक पूरा कर चुके हैं नगारवा

27 वर्षीय रिचर्ड नगारवा ने साल 2017 में अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया था. वह ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ जिम्बाब्वे के अटैक के लीडर हैं. रिचर्ड नगारवा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'विकेटों का शतक' पूरा करने वाले जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने देश के लिए 11 टेस्ट, 55 वनडे और 90 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 200 से ज्यादा विकेट निकाले हैं.

बेनेट ने पिछले साल किया था डेब्यू

दूसरी ओर, 22 वर्षीय ब्रायन बेनेट ने पिछले साल ही टेस्ट और वनडे में फॉर्मेट डेब्यू किया था. उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से 11 टेस्ट, 11 वनडे और 52 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस युवा खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं. उनके नाम जिम्बाब्वे की ओर से सर्वाधिक तेज टेस्ट शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है.

