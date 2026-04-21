69 गेंद में 195 रन, 21 छक्के... CSK में आयुष म्हात्रे की जगह लेगा ये तूफानी बल्लेबाज? कोहली से करता है बेशुमार प्यार

Ayush Mhatre Replacement: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स चोट के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रही है. कुछ दिन पहले तेज गेंदबाज खलील अहमद चोटिल होकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. अभी CSK की टीम मैनेजमेंट इस टेंशन से उभरी भी नहीं थी कि उन्हें सीजन के बीच 440 वोल्ट का झटका लगा. IPL 2026 में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि आयुष म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय बाएं हैमस्ट्रिंग में लगी चोट के कारण आईपीएल 2026 के शेष मैचों से बाहर हो गए हैं.

आयुष म्हात्रे की जगह लेगा ये तूफानी बल्लेबाज?

आयुष म्हात्रे के बाहर होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की सिरदर्दी बढ़ गई है. टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार एमएस धोनी भी अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. वो कब वापसी करेंगे, इसका सस्पेंस बरकरार है. इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयुष म्हात्रे की जगह टीम में किसकी एंट्री होगी? दावेदारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे स्वास्तिक चिकारा की हो रही है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि दो महीने पहले ही उन्होंने बल्ले से तबाही मचाते हुए 195 रनों की हैरतअंगेज पारी खेली थी.

69 गेंद पर 195 रन, उड़ाए 21 छक्के

दाएं हाथ के बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा ने ये कारनामा 22 मार्च, 2026 को किया था. अयोध्या प्रीमियर लीग में हिंडन टाइटन्स के खिलाफ गोमती थंडर की ओर से खेलते हुए उन्होंने महज 69 गेंदों पर 195 रनों की तूफानी पारी खेली थी. 282.6 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए चिकारा ने 21 छक्के और 11 चौके उड़ाए थे. अगर चेन्नई सुपर किंग्स आयुष म्हात्रे की जगह किसी आक्रामक युवा बल्लेबाज की तलाश कर रही है तो स्वास्तिक चिकारा अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं.

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विराट कोहली से करते हैं बेशुमार प्यार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले स्वास्तिक चिकारा पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे. सोशल मीडिया पर तो वो खूब वायरल हुए, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. RCB की चैंपियन टीम का हिस्सा रहे स्वास्तिक चिकारा टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को बेहद पसंद करते हैं और उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो हमेशा कोहली के आसपास नजर आते थे. कप्तान रजत पाटीदार ने एक मजेदार किस्सा भी सुनाया था, जब स्वास्तिक चिकारा ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली से बिना पूछे उनका पर्फ्यूम इस्तेमाल कर रहे थे, जब कोहली ने टोका तो चिकारा ने कहा कि भईया बस देख रहा था कि आपकी पर्फ्यूम कैसी है.

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