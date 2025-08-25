भारत का बदनसीब बल्लेबाज, टैलेंटेड होने के बावजूद पूरे करियर में नहीं जड़ पाया टेस्ट शतक
Advertisement
trendingNow12895291
Hindi Newsक्रिकेट

भारत का बदनसीब बल्लेबाज, टैलेंटेड होने के बावजूद पूरे करियर में नहीं जड़ पाया टेस्ट शतक

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) का एक दिग्गज क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जो अपने पूरे करियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में एक भी शतक नहीं जड़ पाया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का बदनसीब बल्लेबाज, टैलेंटेड होने के बावजूद पूरे करियर में नहीं जड़ पाया टेस्ट शतक

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) का एक दिग्गज क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जो अपने पूरे करियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में एक भी शतक नहीं जड़ पाया है. इस खिलाड़ी के नाम यूं तो वनडे क्रिकेट में 6 शतक लगाने का रिकॉर्ड है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये खिलाड़ी अपने पूरे करियर के दौरान एक भी शतक नहीं ठोक पाया.

पूरे करियर में एक भी टेस्ट शतक नहीं लगा पाया ये बल्लेबाज

खास बात ये रही कि ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे सितारों के साथ भी क्रिकेट खेल चुका है. पूरे करियर में एक भी टेस्ट शतक नहीं जड़ पाने वाला ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के धुरंधर बल्लेबाजों में शुमार रहे अजय जडेजा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हर बार मिली नाकामी

अजय जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में कभी भी शतक नहीं बनाया था. हालांकि अजय जडेजा ने वनडे मैचों में 6 शतक जड़े हैं. अजय जडेजा ने साल 1992 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था और पूरे टेस्ट करियर में उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन वह एक भी टेस्ट शतक बनाने में नाकाम रहे हैं.

टेस्ट करियर में सर्वाधिक स्कोर 96 रन रहा

अजय जडेजा शतक के करीब तो पहुंचे थे, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए. अजय जडेजा का टेस्ट करियर में सर्वाधिक स्कोर 96 रन रहा है. अजय जडेजा ने टेस्ट करियर में 4 अर्धशतक जड़ते हुए 576 रन बनाए थे.

1996 वर्ल्ड कप में किया था कमाल

अजय जडेजा के लिए 1996 का वर्ल्ड कप काफी अहम साबित हुआ. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग के लिए मशहूर रहे अजय जडेजा ने 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 45 रनों की पारी खेली थी, जडेजा को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मैच में अपनी तूफानी पारी के चलते आज भी खूब याद किया जाता है.

क्रिकेट खेलने के अलावा फिल्मों में भी काम किया

अजय जडेजा ने क्रिकेट खेलने के अलावा फिल्मों में भी काम किया है. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अजय जडेजा ने फिल्म ‘खेल’ के जरिए बॉलीवुड में इंट्री की थी. इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सेलिना जेटली और सनी देओल ने भी अभिनय किया है. अजय जडेजा ने कई टीवी शो में हिस्सा भी लिया है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
;