भारत का बदनसीब बल्लेबाज, टैलेंटेड होने के बावजूद पूरे करियर में नहीं जड़ पाया टेस्ट शतक

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) का एक दिग्गज क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जो अपने पूरे करियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में एक भी शतक नहीं जड़ पाया है. इस खिलाड़ी के नाम यूं तो वनडे क्रिकेट में 6 शतक लगाने का रिकॉर्ड है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये खिलाड़ी अपने पूरे करियर के दौरान एक भी शतक नहीं ठोक पाया.
पूरे करियर में एक भी टेस्ट शतक नहीं लगा पाया ये बल्लेबाज
खास बात ये रही कि ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे सितारों के साथ भी क्रिकेट खेल चुका है. पूरे करियर में एक भी टेस्ट शतक नहीं जड़ पाने वाला ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के धुरंधर बल्लेबाजों में शुमार रहे अजय जडेजा हैं.
हर बार मिली नाकामी
अजय जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में कभी भी शतक नहीं बनाया था. हालांकि अजय जडेजा ने वनडे मैचों में 6 शतक जड़े हैं. अजय जडेजा ने साल 1992 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था और पूरे टेस्ट करियर में उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन वह एक भी टेस्ट शतक बनाने में नाकाम रहे हैं.
टेस्ट करियर में सर्वाधिक स्कोर 96 रन रहा
अजय जडेजा शतक के करीब तो पहुंचे थे, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए. अजय जडेजा का टेस्ट करियर में सर्वाधिक स्कोर 96 रन रहा है. अजय जडेजा ने टेस्ट करियर में 4 अर्धशतक जड़ते हुए 576 रन बनाए थे.
1996 वर्ल्ड कप में किया था कमाल
अजय जडेजा के लिए 1996 का वर्ल्ड कप काफी अहम साबित हुआ. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग के लिए मशहूर रहे अजय जडेजा ने 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 45 रनों की पारी खेली थी, जडेजा को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मैच में अपनी तूफानी पारी के चलते आज भी खूब याद किया जाता है.
क्रिकेट खेलने के अलावा फिल्मों में भी काम किया
अजय जडेजा ने क्रिकेट खेलने के अलावा फिल्मों में भी काम किया है. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अजय जडेजा ने फिल्म ‘खेल’ के जरिए बॉलीवुड में इंट्री की थी. इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सेलिना जेटली और सनी देओल ने भी अभिनय किया है. अजय जडेजा ने कई टीवी शो में हिस्सा भी लिया है.