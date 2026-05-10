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Hindi Newsक्रिकेटमयंक यादव नहीं... क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है भारत का ये गेंदबाज, शोएब अख्तर को छोड़ेगा पीछे!

मयंक यादव नहीं... क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है भारत का ये गेंदबाज, शोएब अख्तर को छोड़ेगा पीछे!

वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसा गेंदबाज है, जो दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. शोएब अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज फेंकी थी. शोएब अख्तर की इस गेंद की स्पीड 161.3 kmph की थी. शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 10, 2026, 02:21 PM IST
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मयंक यादव नहीं... क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है भारत का ये गेंदबाज, शोएब अख्तर को छोड़ेगा पीछे!

वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसा गेंदबाज है, जो दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. शोएब अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज फेंकी थी. शोएब अख्तर की इस गेंद की स्पीड 161.3 kmph की थी. शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. इस गेंदबाज के अपने करियर में कई बार 150 का आकड़ा पार किया था. जोकि बहुत ज्यादा मुश्किल कहा जाता था.

क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है भारत का ये गेंदबाज

शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जो ऐसा कर सकता है. वह गेंदबाज मयंक यादव नहीं, बल्कि भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक हैं. उमरान मलिक इसका ट्रेलर भी दिखा चुके हैं. उमरान मलिक ने उस वक्त सनसनी मचा दी थी, जब उन्होंने IPL 2022 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 157.0 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. यह आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे तेज रफ्तार से फेंकी गई गेंद है. आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट के नाम पर दर्ज है. शॉन टैट ने आईपीएल 2011 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ 157.71 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.

157.0 KMPH की स्पीड से गेंद डालकर रातोंरात स्टार बन गया

उमरान मलिक IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम का हिस्सा रहे थे. उमरान मलिक 157.0 KMPH की स्पीड से गेंद डालकर रातोंरात स्टार बन गए थे. उमरान मलिक लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता ने उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह भी दिलाई थी. उमरान मलिक भारत के लिए अभी तक 10 ODI और 8 T20I मैच खेल चुके हैं. उमरान मलिक ODI में 13 विकेट और T20I में 11 विकेट हासिल कर चुके हैं.

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शोएब अख्तर को छोड़ेगा पीछे!

उमरान मलिक को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले 75 लाख रुपये में रिटेन किया था. उमरान मलिक अगर अपनी स्पीड को और बेहतर बनाते हैं, तो वह शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. IPL में अभी तक उमरान मलिक के यॉर्कर को खेलना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हुआ है. भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उमरान मलिक से बहुत सी उम्मीदें हैं. जिस हिसाब से समय के साथ उमरान मलिक की गति बढ़ती जाएगी, उससे कहना गलत नहीं होगा कि वह शोएब अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

मिसाइल की तरह फेंकता है गेंद

भारत के टैलेंटेड तेज गेंदबाज उमरान मलिक मिसाइल की तरह गेंद फेंकते हैं. उमरान मलिक ने टीम इंडिया के लिए साल 2022 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उमरान मलिक ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 29 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच के दौरान खेला था. उमरान मलिक ने आईपीएल के 26 मैचों में खेलते हुए 29 विकेट हासिल किए हैं. उमरान मलिक घरेलू क्रिकेट में जम्मू और कश्मीर के लिए खेलते हैं. उमरान मलिक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 16 विकेट और LIST-A क्रिकेट में 15 विकेट चटकाए हैं. उमरान मलिक दाएं हाथ के घातक तेज गेंदबाज हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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