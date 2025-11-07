Advertisement
trendingNow12992320
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के इस खूंखार गेंदबाज ने लगातार 6 गेंदों पर चटकाए 6 विकेट, क्रिकेट इतिहास में पहली बार बना ये असंभव जैसा रिकॉर्ड

Six Wickets in Six Balls: क्रिकेट एक ऐसा रोमांचक खेल है, जिसमें कभी भी और किसी भी पल कुछ भी घट सकता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं और धूम-धड़ाके का खेल है. क्रिकेट के मैदान पर एक बार कुछ ऐसा घट गया, जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए. भारत के एक खूंखार गेंदबाज ने लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाकर सनसनी मचा दी. बता दें कि किसी भी गेंदबाज के लिए लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे. लेकिन क्रिकेट के मैदान पर ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 07, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इस खूंखार गेंदबाज ने लगातार 6 गेंदों पर चटकाए 6 विकेट, क्रिकेट इतिहास में पहली बार बना ये असंभव जैसा रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट एक ऐसा रोमांचक खेल है, जिसमें कभी भी और किसी भी पल कुछ भी घट सकता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं और धूम-धड़ाके का खेल है. क्रिकेट के मैदान पर एक बार कुछ ऐसा घट गया, जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए. भारत के एक खूंखार गेंदबाज ने लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाकर सनसनी मचा दी. बता दें कि किसी भी गेंदबाज के लिए लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे. लेकिन क्रिकेट के मैदान पर ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है.

भारत के इस खूंखार गेंदबाज ने लगातार 6 गेंदों पर चटकाए 6 विकेट

भारत के एक खूंखार गेंदबाज ने साल 2021 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अजमान में कारवान अंडर-19 ग्लोबल टी20 लीग में लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. ये खतरनाक गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल के युवा क्रिकेटर हर्षित सेठ हैं. हर्षित सेठ भारतीय मूल के हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के क्रिकेटर हैं. हर्षित सेठ ने साल 2021 में कारवान अंडर-19 ग्लोबल टी20 लीग में डीसीसी स्टारेट्स के लिए गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की हैदराबाद हॉक्स के खिलाफ लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

खूंखार गेंदबाज ने चटकाए W,W,W,W,W,W

अजमान क्रिकेट काउंसिल द्वारा साल 2021 में आयोजित कारवान अंडर-19 ग्लोबल टी20 लीग के इस मैच में हर्षित सेठ की टीम डीसीसी स्टारेट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 137/6 का स्कोर बनाया. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की हैदराबाद हॉक्स टीम का स्कोर एक वक्त पर 12/0 था. लेकिन इसके बाद डीसीसी स्टारेट्स के स्पिनर हर्षित सेठ ने ऐसी तबाही मचाई कि हैदराबाद हॉक्स का स्कोर 12/0 से 16/9 हो गया. हर्षित सेठ ने इस दौरान लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट झटके थे.

कैसे हुआ ये असंभव जैसा कारनामा?

हर्षित सेठ ने अपने पहले ओवर की आखिरी चार गेंदों पर 4 विकेट लिए और अगले ओवर की पहली 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर डबल हैट्रिक पूरी की. हर्षित सेठ ने यह उपलब्धि अलग-अलग ओवरों में हासिल की. हर्षित सेठ ने अपने 4 ओवरों के कोटे में 4 रन देकर 8 विकेट झटके. इस दौरान इस युवा गेंदबाज ने 2 मेडन ओवर भी फेंके. हर्षित सेठ ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद हॉक्स टीम को 44 रन पर ऑलआउट कर दिया. हर्षित सेठ की टीम डीसीसी स्टारेट्स ने यह मैच 93 रनों से जीत लिया. बता दें कि अजमान क्रिकेट काउंसिल घरेलू क्रिकेट के विकास के लिए अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अधीन काम करता है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी.

कौन हैं हर्षित सेठ?

भारतीय मूल के हर्षित सेठ का जन्म 5 अगस्त 2005 को हुआ था. हर्षित सेठ की उम्र फिलहाल 20 साल है. हर्षित सेठ बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं. भारतीय मूल के क्रिकेटर हर्षित सेठ ने 14 साल की उम्र में यूएई की अंडर-16 टीम का प्रतिनिधित्व किया था. हर्षित सेठ ने अपना आखिरी मैच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अंडर-19 टीम के लिए 13 दिसंबर 2023 को जापान अंडर-19 टीम के खिलाफ खेला था. हर्षित सेठ ने इस मैच में 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट झटके थे. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अंडर-19 टीम ने जापान अंडर-19 टीम के खिलाफ यह मैच 107 रन से जीता था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

records

Trending news

फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!