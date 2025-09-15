इस तरह से पाकिस्तान होगा एशिया कप से बाहर, यहां समझें एशिया कप का पूरा समीकरण
इस तरह से पाकिस्तान होगा एशिया कप से बाहर, यहां समझें एशिया कप का पूरा समीकरण

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दी. इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ, बजाए इसके दोनों के बीच मैच हुआ और नतीजा भारत के पक्ष में रहा. हालांकि, हम आपको बताने वाले हैं कैसे पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:27 PM IST
Pakistan in Asia cup
Pakistan in Asia cup

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दी. इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ, बजाए इसके दोनों के बीच मैच हुआ और नतीजा भारत के पक्ष में रहा. मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें यहां से बढ़ने वाली हैं. अगर पाकिस्तान अपना अगला लीग मैच जो कि यूएई के खिलाफ होना है वो नहीं जीतती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है. आइए जानते हैं पूरा समीकरण क्या कहता है.

क्या पाकिस्तान होगी बाहर?
एशिया कप के ग्रुप ए भारत 4 अंकों के साथ नंबर 1 पर बना है. वहीं पाकिस्तान की टीम को एक मैच में जीत एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है. वहीं यूएई और ओमान दोनों अभी तक खाता भी नहीं खोल सकी हैं, पाकिस्तान को अगले मैच में जीत ही उसे आगे पहुंचा सकती है. ऐसे में यूएई के खिलाफ होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होने वाला है

यूएई बढ़ा सकती हैं मुश्किलें
आज यानी 15 सितंबर को यूएई और ओमान के बीच खेले जा रहे मैच में दोनों टीम के लिए करो या मरो की स्थित होगी. अगर यूएई ये मैच जीत जाता है तो यूएई का अगला मैच पाकिस्तान से होगा और उसके लिए उम्मीदें जिंदा रहेंगी. आज के मैच में जो भी टीम 2 अंक हासिल करेगी वो पाकिस्तान  के साथ बराबरी पर आ जाएगी. वहीं, अगर बात करें टीम इंडिया कि तो वो टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आ रही है. इसमें कोई दो राय नहीं वो अपना अगला मैच भी जीत सकते हैं.

ये रहा पूरा मामला
अगर यूएई और ओमान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में यूएई जीत जाता है और फिर बुधवार यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम पाकिस्तान को हरा देगी तो इस जीत से UAE की टीम पाकिस्तान को बाहर कर देगी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान से जीत के बाद सूर्यकुमार और गिल की पोस्ट ने लगाई आग, फैंस जमकर कर रहे पसंद

 

