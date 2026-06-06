सूर्या की कप्तानी जाते ही आगबबूला हुए अश्विन... दिए एक के बाद एक बवाली बयान, कहा- ये गेम की वजह से नहीं बल्कि..

Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चैंपियन बनने के दो महीने बाद ही सूर्यकुमार यादव को कप्तानी के साथ-साथ टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है. टीम इंडिया के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है. सूर्या की कप्तानी जाने के बाद दिग्गज आर अश्विन भी आगबबूला नजर आए, उन्होंने डंके की चोट पर सेलेक्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी का भी उदाहरण दिया. अश्विन ने श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर भी सवाल खड़े किए क्योंकि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम का हिस्सा नहीं थे.
ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, "क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को बिना किसी चेतावनी के बाहर कर दिया गया हो? मुझे यकीन है कि बातचीत हुई होगी. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सिलेक्शन के मामले में यह एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो इसे एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा.'
अश्विन ने यूट्यूब पर धोनी, विराट और रोहित शर्मा का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, "ये टीम जो टी20 वर्ल्ड कप जीतकर आई है, इनके लिए थोड़ा वक्त तो बनता है. सूर्या के केस में उनको कप्तानी मत दो लेकिन मौका दो. अगर एक-दो सीरीज में न परफॉर्म करें तो हटा दो और सीधे बातचीत करो. अगर रोहित, विराट या धोनी कप्तानी करके ये वर्ल्ड कप जीत जाते तो क्या उन्हें ऐसे बाहर कर दिया जाता, भले ही वह परफॉर्म न किए हों. तो ये क्रिकेट की वजह से नहीं है. अगर वो लोग ड्रॉप होते तो कुछ बड़ा होता, सूर्या को हटाया तो नहीं. ये सही नहीं है. जब ये किसी के साथ कभी नहीं हुआ तो इनके साथ क्यों हुआ. अब श्रेयस अय्यर के साथ ही ऐसा हो तो बुरा लगेगा. भले परफॉर्म नीं किया लेकिन कुछ तो बतौर कप्तान किया होगा जो जीता, जिसके लिए वैल्यू देना पड़ेगा."
अश्विन ने श्रेयस अय्यर को कप्तान चुनने पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, "ये कैसे मुमकिन है, अगर आप सूर्यकुमार यादव को बाहर कर रहे हो तो कहीं बाहर से जो टीम में नहीं था, वो आकर कप्तानी थोड़ी कर सकता है. मेरा सवाल यही है कि जो आपके टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में जो नहीं है, वो आकर सीधा कप्तान बन जाता है. श्रेयस अय्यर के बारे में हमने बहुत बात की, तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो हमने बात की थी कि ये गलत है. लेकिन आज ये भी गलत है कि सीधा स्क्वॉड में आकर कप्तानी भी नहीं कर सकता."