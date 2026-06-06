सूर्या की कप्तानी जाते ही आगबबूला हुए अश्विन... दिए एक के बाद एक बवाली बयान, कहा- ये गेम की वजह से नहीं बल्कि..

अश्विन ने यूट्यूब पर धोनी, विराट और रोहित शर्मा का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, "ये टीम जो टी20 वर्ल्ड कप जीतकर आई है, इनके लिए थोड़ा वक्त तो बनता है. सूर्या के केस में उनको कप्तानी मत दो लेकिन मौका दो. अगर एक-दो सीरीज में न परफॉर्म करें तो हटा दो और सीधे बातचीत करो. अगर रोहित, विराट या धोनी कप्तानी करके ये वर्ल्ड कप जीत जाते तो क्या उन्हें ऐसे बाहर कर दिया जाता, भले ही वह परफॉर्म न किए हों. तो ये क्रिकेट की वजह से नहीं है. अगर वो लोग ड्रॉप होते तो कुछ बड़ा होता, सूर्या को हटाया तो नहीं. ये सही नहीं है. जब ये किसी के साथ कभी नहीं हुआ तो इनके साथ क्यों हुआ. अब श्रेयस अय्यर के साथ ही ऐसा हो तो बुरा लगेगा. भले परफॉर्म नीं किया लेकिन कुछ तो बतौर कप्तान किया होगा जो जीता, जिसके लिए वैल्यू देना पड़ेगा."