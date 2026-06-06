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सूर्या की कप्तानी जाते ही आगबबूला हुए अश्विन... दिए एक के बाद एक बवाली बयान, कहा- ये गेम की वजह से नहीं बल्कि..

Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चैंपियन बनने के दो महीने बाद ही सूर्यकुमार यादव को कप्तानी के साथ-साथ टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है. टीम इंडिया के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है. सूर्या की कप्तानी जाने के बाद दिग्गज आर अश्विन भी आगबबूला नजर आए, उन्होंने डंके की चोट पर सेलेक्शन पर सवाल उठाए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:38 PM IST
सूर्या की कप्तानी जाते ही आगबबूला हुए अश्विन... दिए एक के बाद एक बवाली बयान, कहा- ये गेम की वजह से नहीं बल्कि..
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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