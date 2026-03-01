Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटहेटमायर से ज्यादा खतरनाक है वेस्टइंडीज का ये बल्लेबाज, 10 गेंद टिक गया तो गेंदबाजों को कर देता है बर्बाद!

हेटमायर से ज्यादा खतरनाक है वेस्टइंडीज का ये बल्लेबाज, 10 गेंद टिक गया तो गेंदबाजों को कर देता है बर्बाद!

India vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 में जंग हैभारतीय फैंस वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरन हेटमायर के कारण टेंशन में हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सिरदर्दी बाएं हाथ के विस्फोटक बैटर शेरफेन रदरफोर्ड दे सकते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:45 PM IST
हेटमायर से ज्यादा खतरनाक है वेस्टइंडीज का ये बल्लेबाज (PHOTO- ICC)
हेटमायर से ज्यादा खतरनाक है वेस्टइंडीज का ये बल्लेबाज (PHOTO- ICC)

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार (आज) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-8 के इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. सूर्या एंड कंपनी के सामने कैरिबियाई बल्लेबाजों की रोकने की बड़ी चुनौती होगी. भारतीय फैंस वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरन हेटमायर के कारण टेंशन में हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सिरदर्दी बाएं हाथ के विस्फोटक बैटर शेरफेन रदरफोर्ड दे सकते हैं.

शिमरन हेटमायर के साथ-साथ शेरफेन रदरफोर्ड भी टी0 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में भले ही उनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वो चौकों-छक्कों की प्रदर्शनी लगा सकते हैं. यूं कहें कि रदरफोर्ड वेस्टइंडीज के सबसे घातक बल्लेबाज हैं तो ये गलत नहीं होगा. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हैं.

शेरफेन रदरफोर्ड क्यों हैं सबसे खतरनाक?

वैसे तो वेस्टइंडीज की टीम में मौजूद ज्यादातर बल्लेबाज अपने दिन पर विरोधी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने का दम रखते हैं, लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड स्पेशल हैं. दरअसल, उनके पास बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत तो है ही, साथ में वो पारी को संभालने में भी माहिर हैं. कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब रदरफोर्ड 10-15 ओवरों के बीच 130-140 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और फिर अचानक 5वीं गियर में बल्लेबाजी कर मैच का रुख बदल देते हैं. टेक्निक के मामले में भी वो हेटमायर से बेहतर हैं और गेंदबाजों को आउट करने का बहुत कम मौका देते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रदरफोर्ड का प्रदर्शन

वेस्टइंडीज के 'संकटमोचक' कहे जाने वाले शेरफेन रदरफोर्ड ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में बल्लेबाजी की है और 84.50 की औसत से 169 रन बनाए हैं. भारत के लिए चिंता की बात ये भी है कि रदरफोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक सिर्फ 2 बार ही आउट हुए हैं. इसका मतलब साफ है कि वो अंत तक खेलना पसंद करते हैं और डेथ ओवरों में मैच का रुख पलटने में माहिर हैं.

शिमरन हेटमायर से भी सावधान

टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज शिमरन हेटमायर से भी सावधान रहना होगा. नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हेटमायर अभी तक 17 छक्के लगा चुके हैं. ऐसे में अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है तो हेटमायर-शेरफेन को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखानी होगी. 

IND vs WI: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग XI: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे/अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

ये भी पढ़ें: IND vs WI: बल्लेबाज या गेंदबाज... किसके इशारों पर नाचेगी ईडन गार्डन्स की पिच? इतने रन बना दिए तो जीत पक्की!

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

India vs West Indies

