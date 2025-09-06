ये गुमनाम क्रिकेटर आज होता भारत का महान खिलाड़ी, 26 की उम्र में ही करियर हो गया खत्म

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर महज 26 साल की उम्र में ही खत्म हो गया था. ये खिलाड़ी एक समय पर टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र माना जाता था, लेकिन इस धुरंधर का क्रिकेट करियर बुरी तरह तबाह हो गया. इस क्रिकेटर को कभी टीम इंडिया का अगला अनिल कुंबले माना जाता था, लेकिन खुद ये खिलाड़ी भी नहीं जानता था कि उसका क्रिकेट करियर का अंत इतना दुखद तरीके से होगा.

महान बनने से चूक गया ये क्रिकेटर

भारत के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले लेग स्पिनर राहुल शर्मा का नाम हर किसी को याद है. जब ये खिलाड़ी टीम इंडिया में नया-नया आया था, तो उनके लंबे कद और घातक लेग स्पिन गेंदबाजी की वजह से उन्हें अगला अनिल कुंबले माना जाता था. राहुल शर्मा आईपीएल में डेक्कन चार्जेर्स हैदराबाद, पुणे वॉरियर्स इंडिया, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. राहुल शर्मा ने साल 2010 में डेक्कन चार्जेर्स हैदराबाद के लिए IPL डेब्यू किया था.

माना जाता था टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र

राहुल शर्मा IPL 2011 में उस दौरान चर्चा में आए जब उन्होंने 14 मैचों में 5.46 की इकोनमी रेट के साथ 16 विकेट लिए थे. राहुल शर्मा की घातक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस रहे थे. राहुल शर्मा ने अपने इसी प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बना ली. राहुल शर्मा ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर वनडे के जरिए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. राहुल शर्मा को इसके बाद साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका मिला था.

पुलिस की रेड के दौरान पकड़ा गया

राहुल शर्मा ने भारत के लिए 4 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें फ्लॉप शो के कारण टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था. राहुल शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 4 वनडे मैचों में 6 विकेट और 2 टी20 मैचों में 3 विकेट हासिल किए थे. राहुल शर्मा ने आईपीएल करियर में 44 मैच खेले, जिसमें 40 विकेट लिए हैं. साल 2012 में आईपीएल के दौरान मुंबई के जुहू में एक रेव पार्टी में पुलिस की रेड के दौरान राहुल शर्मा को पकड़ा गया था.

टीम इंडिया में फिर मौका नहीं मिल पाया

तब राहुल शर्मा के साथ आईपीएल 2012 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेलने वाले के साथी खिलाड़ी वेन पार्नेल ने कहा था कि वह नशा नहीं करते और गलत समय पर गलत स्थान पर समय बिता रहे थे. मुंबई पुलिस ने तब जुहू समुद्रतट के करीब स्थित ओकवुड प्रीमियर होटल में छापा मारकर दोनों खिलाड़ियों को पकड़ा था. राहुल शर्मा साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वेन पार्नेल के साथ एक रेव पार्टी में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए थे. बता दें कि टेस्ट के दौरान दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इस कांड के बाद उन्होंने साल 2013 में फिर से एक बार आईपीएल में वापसी की थी, लेकिन टीम इंडिया में उन्हें खेलने का फिर से मौका नहीं मिल पाया था.