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Hindi Newsक्रिकेटT20I में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का रखता है दम, ये है भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज

T20I में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का रखता है दम, ये है भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज

भारत का एकमात्र खूंखार बल्लेबाज ऐसा है,जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का कमाल कर सकता है. वह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा हैं. बता दें कि अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर दर्ज है. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 18, 2026, 02:39 PM IST
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T20I में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का रखता है दम, ये है भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज

भारत का एकमात्र खूंखार बल्लेबाज ऐसा है,जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का कमाल कर सकता है. वह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा हैं. बता दें कि अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर दर्ज है. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं.

T20I में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का रखता है दम

अभिषेक शर्मा तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और आसमानी छक्कों से बवंडर मचाकर रख देते हैं. अभिषेक शर्मा क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. अभिषेक शर्मा छक्कों की क्लीन हिटिंग करते हैं. अभिषेक शर्मा जिस तरह से बैटिंग करते हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ने का कमाल कर सकते हैं.

बता दें कि अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर दर्ज है. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के जमाए थे. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने इसके बाद 13 अप्रैल 2024 को कतर के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में भी एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के जड़े थे. दीपेंद्र सिंह ऐरी ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके सामने विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं.

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कौन है ये बल्लेबाज?

दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल से ताल्लुक रखते हैं. दीपेंद्र सिंह ऐरी का जन्म 24 जनवरी 2000 को हुआ था. दीपेंद्र सिंह ऐरी अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अभी तक 96 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 34.06 की औसत और 138.41 के स्ट्राइक रेट के साथ 2180 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में दीपेंद्र सिंह ऐरी का हाईएस्ट स्कोर 110 रन है. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने टी20 इंटरनेशनल में 62 विकेट भी चटकाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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