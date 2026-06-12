भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं. विराट कोहली की जगह ईशान किशन को तीसरे नंबर पर उतारा जा सकता है. पटना के रहने वाले बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं. ईशान किशन ने अपना पिछला वनडे मैच 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला था.
तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए ईशान किशन को दूसरे दावेदारों के मुकाबले तरजीह मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप और IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इसी बैटिंग पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन किया है. उपकप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. ईशान किशन के वनडे में रिकॉर्ड्स भी बेहद जबरदस्त हैं.
बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भारत के लिए 27 वनडे मैचों में 42.41 की बेहतरीन औसत से 933 रन बनाए हैं. ईशान किशन ने वनडे में 1 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. ईशान किशन का वनडे में हाईएस्ट स्कोर 210 रन है. ईशान किशन भारतीय टीम को एक चतुर विकेटकीपर का भी ऑप्शन देते हैं. ईशान किशन मैच के किसी भी हालात में लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं.
भारत के खूंखार बल्लेबाज ईशान किशन के नाम ODI क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव ODI मैच के दौरान 126 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया था. ईशान किशन ने यह दोहरा शतक 150 मिनट (लगभग 2 घंटे) में पूरा कर इतिहास रच दिया था. ईशान किशन ने इस मैच में 131 गेंदों में 210 रन की पारी खेली थी. ईशान किशन ने 160.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 10 छक्के उड़ाए थे.
भारत के दिग्गज क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की Playing XI में चोटिल विराट कोहली की जगह नंबर-3 पर ईशान किशन को चुना है. क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने ईशान किशन को 'भगवान का चहेता बच्चा' कहा और कहा कि जब भी उन्हें अचानक मौका मिला है, उन्होंने खुद को साबित किया है.
छह महीने पहले, ईशान किशन BCCI के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर थे और भारतीय टीम में जगह बनाने से बहुत दूर थे, उन पर कमिटमेंट को लेकर सवाल उठ रहे थे. हालांकि, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद, जिसमें उन्होंने झारखंड को पहली बार खिताब जिताया, उनका करियर बदल गया. सेलेक्टर्स ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले की सीरीज के लिए बुलाया और फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में टूर्नामेंट के लिए वन-डाउन स्पॉट पर बनाए रखा.
T20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे, और फिर IPL 2026 में भी शानदार खेल दिखाया, जिससे अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार वनडे फॉर्मेट में उनकी वापसी हुई. ऐसा इसलिए भी हो पाया, क्योंकि ठीक उसी समय ऋषभ पंत टीम की पसंद से बाहर हो गए. ईशान किशन को चुनने का मतलब होगा कि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने स्क्वाड में विराट कोहली की जगह ली थी, उन्हें बेंच पर बैठना पड़ेगा.
आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'फिर से, इस समय ईशान किशन भगवान के चहेते बच्चे हैं. और जब उन्हें वनडे में नंबर 3 का स्पॉट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वह रन बनाएंगे. वह ऐसी ही फॉर्म में हैं. जब दरवाजा खुलता है तो ईशान किशन वहीं खड़े होते हैं. टीम में आते हैं, रन बनाते हैं. वह हमेशा ऐसा ही करते हैं.'
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.