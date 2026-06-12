Add Zee Business As A Preferred Source
App

वनडे की Playing XI में विराट कोहली की जगह लेगा ये खूंखार बल्लेबाज, तलवार की तरह बल्ला चलाकर ठोकता है छक्के

भारत के दिग्गज क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की Playing XI में चोटिल विराट कोहली की जगह नंबर-3 पर ईशान किशन को चुना है. क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने ईशान किशन को 'भगवान का चहेता बच्चा' कहा.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 12, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:35 AM IST
वनडे की Playing XI में विराट कोहली की जगह लेगा ये खूंखार बल्लेबाज, तलवार की तरह बल्ला चलाकर ठोकता है छक्के

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वनडे की Playing XI में विराट की जगह लेगा ये बल्लेबाज, तलवार की तरह चलाता है बल्ला
Virat Kohli0 min ago
2
CUET UG Result5 min ago
3
AI agent9 min ago
4
Sholay13 min ago
5
Faridabad Municipal Corporation14 min ago