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Hindi Newsक्रिकेट32 गेंद पर शतक, 12 छक्के... T20 में तबाही मचाकर IPL में कप्तान बना ये धुरंधर, हो गया फ्लॉप, छीन जाएगी कप्तानी?

32 गेंद पर शतक, 12 छक्के... T20 में तबाही मचाकर IPL में कप्तान बना ये धुरंधर, हो गया फ्लॉप, छीन जाएगी कप्तानी?

भारत के एक स्टार बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में महज 32 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचाई थी. इसके बाद उन्हें आईपीएल में कप्तान भी बनाया गया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में उनसे जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसे करने में वो नाकाम रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस खिलाड़ी पर ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई थी और ये भारतीय खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर भी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 09:33 PM IST
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32 गेंद पर शतक, 12 छक्के... T20 में तबाही मचाकर IPL में कप्तान बना ये धुरंधर, हो गया फ्लॉप, छीन जाएगी कप्तानी?
32 गेंद पर शतक, 12 छक्के... T20 में तबाही मचाकर IPL में कप्तान बना ये धुरंधर, हो गया फ्लॉप, छीन जाएगी कप्तानी?

भारत के एक स्टार बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में महज 32 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचाई थी. इसके बाद उन्हें आईपीएल में कप्तान भी बनाया गया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में उनसे जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसे करने में वो नाकाम रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस खिलाड़ी पर ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई थी और ये भारतीय खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर भी है. जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया. हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जिनके नाम टी20 क्रिकेट में 32 गेंदों पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. पंत ने ये कारनामा 2018 में किया था. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के विकेट कीपर बल्लेबाज ने हिमाचल प्रदेश के गेंदबाजों की बखिया उधेर दी थी. उन्होंने 12 छक्के और 8 चौके की मदद से 38 गेंद पर 116 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उस समय वो टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने थे, लेकिन अब वो इस मामले में पीछे हो गए हैं.

ऋषभ पंत ने 32 गेंद पर ठोका था शतक

2018 में ऋषभ पंत टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे माने जाते थे. इसी साल उन्होंने टेस्ट और ODI में भारत के लिए डेब्यू किया था, जबकि T20I में उन्होंने 2017 में पहला मुकाबला खेला था. इसी साल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोहराम मचाते हुए 32 गेंद पर शतक ठोका था. हिमाचल के खिलाफ उस मैच में पंत के ओपनिंग पार्टनर गौतम गंभीर थे. हिमाचल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में ऋषभ पंत ने 32 गेंद पर शतक ठोका और 116 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. गौतम गंभीर ने अंत तक नाबाद रहते हुए 33 गेंदों पर 30 रन बनाए थे.

आईपीएल में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन

ऋषभ पंत ने टी20 में 32 गेंद पर शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था. वो पिछले 6-7 सालों से टीम इंडिया के अहम हथियार भी साबित हुए हैं. खासकर टेस्ट क्रिकेट में वो भारत के टॉप बल्लेबाजों में से एक हैं. हालांकि, आईपीएल में ऋषभ पंत का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है. ऋषभ पंत 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने थे. 2022 में भी उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई. कार दुर्घटना के कारण उन्होंने 2023 का पूरा सीजन मिस किया. आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनपर बड़ा दांव खेलते हुए 27 करोड़ रुपये में खरीदा और टीम का कप्तान भी नियुक्त किया. हालांकि, ऋषभ पंत भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं. पिछले साल वो 14 मैचों में 24.45 की औसत से सिर्फ 269 रन बनाने में सफल रहे थे. इस साल भी उन्होंने बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन किया. LSG के कप्तान ने आईपीएल 2026 में अभी तक 11 पारियों में 138.67 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 251 रन बनाए हैं.

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अगले साल छीन जाएगी कप्तानी?

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है. पिछले साल भी LSG ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. पंत ना बल्ले से कमाल दिखा पा रहे हैं और उनकी कप्तानी पर भी सवालिया निशान है. ऐसे में 27 करोड़ी खिलाड़ी से अगले सीजन में कप्तानी छीनी जा सकती है. इससे पहले भी लखनऊ की फ्रेंचाइजी ऐसा फैसला ले चुकी है, जब उन्होंने लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के बाद केएल राहुल से कप्तानी छीन ली थी और उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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