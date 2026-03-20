T20I में ठोका शतक... आज सूर्या की तरह घातक बन जाता ये बल्लेबाज, BCCI ने लगभग खत्म किया करियर

Team India: भारत के एक क्रिकेटर का करियर 30 साल की उम्र में ही खत्म होता नजर आ रहा है. जल्द ही ये खिलाड़ी मजबूरन संन्यास का ऐलान भी कर दे तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. भारतीय टीम से ड्रॉप होने के बाद अब इस खिलाड़ी का करियर अंत की तरफ बढ़ने लगा है.
Trending Photos
Team India Cricketer: भारत के एक क्रिकेटर का करियर 30 साल की उम्र में ही खत्म होता नजर आ रहा है. जल्द ही ये खिलाड़ी मजबूरन संन्यास का ऐलान भी कर दे तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. भारतीय टीम से ड्रॉप होने के बाद अब इस खिलाड़ी का करियर अंत की तरफ बढ़ने लगा है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी लंबे समय से इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका नहीं दे रही है. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 3 साल पहले खेला था.
अचानक खत्म हुआ टीम इंडिया के इस खिलाड़ी का करियर!
भारत के क्रिकेटर दीपक हुड्डा का करियर 30 साल की उम्र में ही खत्म होता नजर आ रहा है. सेलेक्टर्स ने दीपक हुड्डा को भारतीय टीम में खेलने के बहुत कम मौके दिए. दीपक हुड्डा को अब भारत की किसी भी टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. वनडे और टी20 टीम से इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया है. दीपक हुड्डा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच साल 2022 में न्यूजीलैंड के दौरे पर खेला था. दीपक हुड्डा ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेला था.
T20I में ठोका था शतक
दीपक हुड्डा की बात करें तो वह टी20 फॉर्मेट के बहुत खतरनाक ऑलराउंडर हैं. दीपक हुड्डा नंबर 6 पर विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर हैं. दीपक हुड्डा अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और तूफानी बैटिंग से मैच का रुख पलट देते हैं. फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद से दीपक हुड्डा को टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. दीपक हुड्डा भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में शतक भी ठोक चुके हैं. दीपक हुड्डा ने 28 जून 2022 को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में 57 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली थी.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट प्रदर्शन
दीपक हुड्डा ने 20 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मौंगानुई टी20 मैच में 2.5 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट झटके थे, जो इस घातक ऑलराउंडर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है. दीपक हुड्डा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक जड़ने का भी रिकॉर्ड है. दीपक हुड्डा ने टीम इंडिया के लिए 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 6 विकेट झटके हैं और 368 रन भी बनाए हैं. अगर इस बल्लेबाज को टीम इंडिया में लगातार मौके मिलते तो आज ये सूर्यकुमार यादव जितना घातक बल्लेबाज बन जाता.